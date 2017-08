Northugs beskjed til svenskene: – Den ene lunga til Sundby har bedre kapasitet

– Calle mener han har bedre kapasitet og er en smartere skiløper enn meg og Martin til sammen, men jeg mener den ene lunga til Sundby har mer kapasitet enn hele det svenske laget til sammen, så det blir jo helt feil å si, sier Petter Northug til NRK.

Advarsel! Saken inneholder resultatet fra Toppidrettsveka, som vises på NRK1 lørdag kveld kl. 20:10.

Han har kommet med en rekke svenske-stikk under Toppidrettsveka, og fortsatte i dag. Det til tross for at Calle Halfvarsson vant sammenlagt.

– Jeg tror Calle må jobbe hardt for å riste av seg Martin på alt over tre mil til vinteren. Dette mener jeg seriøst. Jeg tror ikke det er mulig, slår Northug fast.

Frykter Klæbo mest

Den svenske langrennsløperen ler godt av uttalelsene til rivalen.

– Det tror jeg kan stemme faktisk. Vi har ikke dårlige lunger, men Martin har ekstremt bra, sier Halfvarsson.

Men det er likevel ikke Sundby han tror vil gi ham mest konkurranse i OL-sesongen. Det er unggutten Johannes Høsflot Klæbo.

– Han er den som er absolutt raskest av oss alle. Og Petter blir sterk om han finner formen til vinteren, men det er Johannes jeg frykter mest, sier Halfvarsson.

– Det får han bare si. Jeg tror det er mange norske som kommer til å gå fort til vinteren, svarer Klæbo noe forsiktig.

De to kjempet lenge om sammenlagtseieren i regnet i Trondheim, men Halfvarsson var til slutt overlegen.

– I dag ble det ganske enkelt. Jeg hadde som mål å gå ut hardt og da skulle Johannes få det vanskelig med å følge. Jeg kjørte på hardt og da visste jeg han ville få et problem, forklarer han.

RIVALER: Petter Northug og Calle Halfvarsson under stafetten i Falun-VM i 2015. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Northug på pallen

Klæbo ble da nummer to i Toppidrettsveka. Northug overrasket mange, inkludert seg selv, og tok tredjeplassen.

– Det var en bra dag for meg. For første gang dukket fanklubben min opp og da våknet jeg også. De heiet på meg med skjellsord på den første runden, og da de skjønte jeg kunne ta en pallplass, fikk jeg litt støtte på slutten, sier Northug med et glis.

Og selv om det var et stykke opp til Halfvarsson, bekymrer han seg lite for akkurat det.

– Han er i form nå. Jeg vant her i fjor, og gikk ikke hele vinteren. Så får vi se om den forbannelsen på Toppidrettsveka lever videre ...