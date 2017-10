Langrennstrener Tor-Arne Hetland fortalte onsdag NRK at Finn Hågen Krogh kom til å gå ankeretappen i OL neste år.

– Den sisteetappen kommer Finn Hågen Krogh til å gå. Han beviste at han er vår beste mann forrige vinter, så der har vi god kontroll, sa han da.

KRITISK: NRKs ekspertkommentator for langrenn, Fredrik Aukland mener det er alt for tidlig å ta ut ankeretappen til OL-stafetten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland er dypt uenig i avgjørelsen.

– Hvis han virkelig mener det, er jeg prinsipielt uenig i valget, sier Aukland til NRK.

– Det kan være et strategisk valg som vil gi landslaget litt mer ro, men det er klart at mange vil reagere når man tar ut ankeretappen til OL hundre dager før mesterskapet, sier han.

Og fortsetter:

– Finn Hågen Krogh og Petter Northug er begge blant verdens beste avsluttere. Hvem av dem som er best om hundre dager vet vi ikke, men det er en treners rolle å stille den beste utøveren til start når det gjelder, sier han.

– Formen må avgjøre

Ekspertkollega Torgeir Bjørn istemmer. Han lot seg imponere av Krogh under VM-stafetten i Lahti, da finnmarkingen ble jaget ut på sisteetappen av russiske Ustjugov, som da var mesterskapskongen.

– Finn Hågen Krogh besto prøven med glans under VM i Lahti, men merittlista til Petter Northug gjør at han er et veldig sikkert kort på en sisteetappe. Jeg mener formen i OL der og da avgjør hvem som går sisteetappen for Norge, sier han.

– Hva er det viktigste på en ankeretappe?

– Det må være en løper som har vist at han takler den vanskelige rollen en ankermann har. Like viktig er det at den løperen er i toppform der og da. Den som er i best form, skal ha den etappen, sier han.

– Bra for Sverige

Den eneste som ser noe positivt i Hetlands valg er SVTs Anders Blomquist. Han følger langrenn tett for svensk TV, og han mener Hetlands utspill er bra for Sverige.

– Å?

– Norge har fantastiske avsluttere uansett, men det er klart at Petter Northug i form er en «fruktansvärd» motstander, så det er nok mange lag som er takknemlige nå. Det finnes ikke et land i verden som ikke ville hatt Petter på sisteetappen.

Han mener det er «vansinnigt» av Tor Arne Hetland å ta ut stafettlaget allerede nå - og å velge bort Petter.

– Han har et hode som er helt unikt. Han er den mest taktisk smarte av alle skiløpere de siste årene, og han har en evne til å ta seg helt ut, mye lenger enn konkurrentene i en spurt. Og når han treffer med teknikken har han en fart som ingen andre kan matche, sier han.

Heller ikke i omverdenen har reaksjonene har latt vente på seg. På Twitter har den ene profilen etter den andre gjort seg morsomme på landslagstrenerens bekostning.

