– Det var hardt, mye hardere enn jeg trodde. Men det blir nok flere tøffe dager i år, så det er bare å grue seg. Det blir nok vondt utover, sier Petter Northug, mens han jobber med å få igjen pusten.

Flere av landslagsstjernene var samlet til rulleskirennet Kirkebakken Grand Prix på Hamar onsdag kveld. Og i den første sprintfinalen ble det som mange ønsket: Årets første skikkelige spurtoppgjør mellom Northug og Johannes Høsflot Klæbo.

Northug: – Feit og utrent

På siste runde av mixed stafetten slapp overraskende nok Klæbo Northug forbi seg. Veteranen lot aldri unggutten få igjen overtaket, og vant spurten med kun få centimeter.

– Når du er feit og utrent, men får med deg fart nedover kan til og med død fisk svømme, sier Northug på sedvanlig vis til NRK etter seieren.

Dermed gikk dagens første seier til Northug, som gikk på lag sammen med Maiken Caspersen Falla. Klæbo og Ingvild Flugstad Østberg gikk sammen på det andre laget.

– Jeg føler ikke så mye på «duellen» jeg, men det er vel noe som er blitt hausset opp. Det kommer til å bli noen flere dueller utover på trening denne sommeren tenker jeg, mener Klæbo.

STJERNELAG: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Petter Northug er godt i gang med sesongforberedelsene på sprintlandslaget. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Glad for «hypen»

Dette var bare første duell mellom de to skistjernene. Det ble også gått individuelle finaler i rulleskirennet i Hamar sentrum.

Men der klarte hverken Northug eller Klæbo å ta seieren, som i stedet gikk til lokale Stian Berg. Klæbo ble nummer to.

– Da er det vel 1-1, men vi blir jo slått på slutten. Det er ikke godt nok, men det var en artig konkurranse, sier Klæbo.

– Det er jo all grunn til å «hype» denne duellen. Det er artig å være på lag med Johannes, for vi er like på mange måter selv om vi er forskjellige også. Vi er på et sterkt lag også, som kan gjøre meg sterkere i hvert fall, for han trenger ikke bli så mye sterkere, sier Northug og flirer.

– Jeg er klar til å gå i krigen. Det blir hardt, men jeg er motivert til å gjøre jobben, understreker 32-åringen.

Maiken Caspersen Falla vant kvinnefinalen, foran Ingvild Flugstad Østberg og finske Krista Pärmäkoski.

– Jeg løp Birken på lørdag, og trente litt rulleski for første gang søndag, så å starte med sprint her, var brutalt, sier Falla til NRK.