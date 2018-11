Northug vet ikke hvilke «nivå to»-renn han må gå

Elverum og Halden i NM-finalen

Elverum er klar for NM-finalen i håndball for menn etter 37-26 over Bækkelaget i onsdagens semifinale. Lukas Sandell ble mestscorende for Elverum med sju fulltreffere. Halden blir motstander i finalen i Oslo Spektrum 29. desember.