Northug tilbake i trening

Petter Northug er tilbake i full trening, sier trener Stig Rune Kveen til VG. Han har hatt en liten pause i etterkant av Lillehammer-rennene, hvor han ble slått ut i prologen. Northug følte da at han ikke var helt i slag.

– Nå har han havnet på «pluss-siden» igjen. Det var viktig at han satte på håndbrekket selv der og hentet seg inn, etter å ha vært litt for hissig på konkurranse etter sykdomsperioden for to uker siden, sier Kveen til VG.