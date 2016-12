Det bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus på en pressekonferanse tirsdag.

Det var ventet at Northug måtte stå over Touren grunnet formsvikten den siste tiden. Northug fikk likevel en plass på laget, men det er ikke sikkert at han faktisk blir med.

– Jeg er veldig bekymret for Northug. Personlig så tror jeg ikke han går, sier Løfshus til NRK.

– Fortsatt i tenkeboksen

– Petter er fortsatt i tenkeboksen, men står likevel på denne lista. Men det begynner å haste. Skal han ha noe å gjøre i Tour de Ski, så burde han ha hatt noen bedre helger og fått trent bedre, sier Løfshus.

Landslagssjefen forstår at det har vært spekulasjoner rundt Northugs plass på laget.

– Det er betimelig, for Petter har ikke vært seg selv den siste tiden, sier han.

Ifølge Løfshus vil den siste fristen for Northug å bestemme seg for om han stiller være lille julaften, det vil si førstkommende fredag.

Northugs trener Stig Rune Kveen er på sin side forsiktig optimist.

– Han er fortsatt litt på minussiden. Han har ikke kommet dit han ønsker å være for å prestere bra i skisporet. Men vi håper at det går fremover for hver dag som går nå, sier Kveen til NRK.

– Petter er oppgitt og frustrert over at han ikke får gått skirenn, som han elsker å gjøre. Det kan se ut som Tour de Ski kommer litt for tidlig, men vi skal gi det noen dager til før vi konkluderer, sier Kveen.

Norges lag til Tour de Ski: Ekspandér faktaboks Menn:

Hans Christer Holund (Lyn Ski), Petter Northug (Strindheim IL), Finn-Hågen Krogh (Tverrelvdalen IL), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Emil Iversen (IL Varden), Didrik Tønseth (Byåsen IL), Martin Johnsrud Sundby (Røa IL), Niklas Dyrhaug (Tydal IL). Kvinner:

Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik Skiklubb), Kathrine Rolsted Harsem (Varden IL), Silje Øyre Slind (Oppdal), Ragnhild Haga (Åsen IL), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum IL), Kari Øyre Slind (Oppdal IL), Heidi Weng (IL i Bul), Lotta Udnes Weng (Nes Ski).

– Aldri så alvorlig

Northug har hatt en elendig start på inneværende sesong, og har ingen store resultater å vise til.

Det er høyst sannsynlig en liten feilsatsing i slutten på en høydetrening i Italia i november, samt tøff trening hjemme i Trøndelag som er årsaken til formsvikten. Petter og Tomas Northug trente sammen med Lars Ove Aunli og alle har fått en kraftig smell i etterkant.

Løfshus vil ikke spekulere i om Northugs opplegg utenfor landslaget er årsaken til formsvikten.

– Det er vanskelig å si. Det har jeg ingen kommentar til. Vi har sett før at han har hatt slike runder før, men aldri så alvorlig. Petter har tatt et valg angående landslaget, og det er ikke noe vi diskuterer. Det er slik det er, sier Løfshus.

Landslagssjefen legger likevel til:

– Slikt skjer fra tid til annen. Vi har stadig folk vi også som går på blemmer. Astrid Uhrenholdt Jacobsen er for eksempel ikke på lista her, men hun er på landslaget. Hun er heller ikke der hun bør være. Det er ikke alltid vi har gode forklaringer på det, sier Løfshus.