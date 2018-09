Northug stusser over at eks-treneren vrakes av forbundet 

– Det er rart, det er det jo, så klart. Men det sitter andre som skal bedømme hvem som skal ha de jobbene. Men hadde det vært meg, så hadde jeg tatt med Stig Rune, sier Petter Northug til NRK.

Ønsket trøndelagsbasert trener

De to prestisjejobbene på elitelagene ble lyst ut i vår da det ble klart at både Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad ga seg som trenere for Marit Bjørgen og co. Etter hvert ble Ole Morten Iversen ansatt som hovedtrener. Kveen kastet seg inn i kampen som Iversens assistent.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli var blant dem som mente at Northugs gamletrener ville vært den rette mannen for den rollen.

Samtidig avsluttet skiforbundet arbeidsforholdet med allroundtrener Tor Arne Hetland. Eirik Myhr Nossum rykket opp i systemet. Dermed var to assistent-jobber ledig. Her vet NRK at det fra utøverhold har blitt signalisert ønske om en trøndelagsbasert trener. Også trenerjobben for juniorlandslaget ble senere lyst ut.

Hyller gamletreneren

FORNØYD: Petter Northug møtte TV 2 og NRK som eneste medier på Obs Bygg på Oslos østkant sist uke. Foto: Mikal Emil Aaserud

Stig Rune Kveens engasjement som Petter Northugs privattrener var over den dagen skistjernen takket ja til landslagsplass i april. Kveen, som i dag er ansatt ved idrettslinja på Meråker videregående skole, bekrefter at han var svært motivert og søkte på alle tre jobbene, men fikk avslag.

– Jeg synes det er kjedelig og vet godt om kompetansen Stig Rune besitter. Han er flink med utøvere, har erfaring som toppidrettsutøver, han har jobbet på skigymnas, og jobbet med flere utøvere - inkludert meg (innebærer verdenscup-, mesterskap-, og høydetreningserfaring). Og han er veldig treningsdyktig. Jeg skulle gjerne ha sett at Stig Rune fikk gå den «trappen» og få seg jobb i Norges Skiforbund, sier Northug.

Petter Northug og Stig Rune Kveen, her fra rulleskirennet Kirkebakken Grand Prix på Hamar i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Motivert

I stedet ble Lars Christian Aabol og Geir Endre Rogn ansatt i de to assistentjobbene. På juniorlandslaget fikk Monika Kørra jobben. Kveen vil heller ikke gå inn på begrunnelsen han fikk av hverken Løfshus eller Norges Skiforbunds utviklingssjef, Brit Baldishol, eller langrennssjef Espen Bjervig, i søkerprosessen.

– Jeg bekrefter at jeg søkte og det betyr selvsagt at jeg var motivert for å gjøre en god jobb. Jeg tar også med meg komplimentene fra tidenes beste skiløper. Utover det har jeg ingen kommentar til selve ansettelsene, sier Kveen til NRK.

– Stig Rune er et godt trenertalent og jeg har generelt god dialog med ham. Men jeg kommenterer ikke ansettelsesprosesser, sier landslagssjef Vidar Løfshus.