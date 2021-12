Northug spurtet til seier: – Viser at han er blant verdens beste

Thomas Helland Larsen ga Northug et perfekt utgangspunkt på sisterunden og på oppløpet hentet yngstebror Northug frem superkreftene og spurtslo gårsdagens vinner Håvard Solås Taugbøl.

– Det er fantastisk. Even har ikke fått så mange muligheter i verdenscupen, men viser i dag at han er blant verdens beste, skryter Helland Larsen til FIS etter løpet.

Hos Viaplay etter målgang var det en lykkelig duo som nettopp hadde sikret sin første seier i verdenscupen.

– Det var helt rått. Vi brukte semifinalen på å kløne og lære litt. I finalen gjorde vi alt rett. Thomas gjorde en kjempejobb med å sende meg ut som nummer én og vi hadde ikke vunnet uten det, sier Northug.

– Hvor mye betyr dette?

– Det er verdenscupseier da. Det hadde jeg ikke trodd. Å krysse målstreken var deilig.

Rørt ekspert

I spurten klarte ikke Solås Taugbøl fra det norske førstelaget å gå forbi Northug, men holdt unna for de utenlandske konkurrentene. Dermed ble det dobbelt norsk på lagsprinten, med Norge II foran Norge I.

– Det er utrolig, det er ikke mer å si. Even og Thomas imponerer stadig. De gjorde alt riktig i dag og fulgte planen. Fantastisk bra, skryter landslagstrener Arild Monsen.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug har kjent Northug i en årrekke og fikk kjenne på følelsene etter seieren.

– Det var stort. Even har kjempa lenge for det her. Han har to brødre med brukbare resultat. Det at han klarer å heve seg som han gjør i år og ta sin første seier i lagsprint ble jeg litt smårørt av, innrømmer den tidligere landslagsløperen.

– Liten OL-sjanse

NRKs langrennskommentator Jann Post er imponert over stegene Northug har tatt før denne sesongen.

– Det er tydelig at Even Northug har hatt et godt treningsår. Han virker å ha hevet utholdenheten sin en del. Det gjør at han står heatene bedre enn før. Jeg er imponert over det han har vist så langt, sier Post.

Med flere gode sprinter så langt denne sesongen, senest med seier og fjerdeplass i Dresden, har Northug igjen blitt et navn som vurderes for en OL-plass. Men Post tror lillebror Even får samme beskjed som storebror Petter fikk i forkant av Torino-OL i 2006.

Nemlig nei.

– Dessverre for Northug tror jeg OL-sjansen er liten når Norge bare får ha åtte herrer i troppen. Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl rankes nok foran i sprintsammenheng. Og en spesialsprinter til er det neppe plass til, mener NRK-kommentatoren.