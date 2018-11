Northug overrasket alle – så ble han disket

– Jeg burde vært disket på flere plasser, sier Petter Northug til NRK etter rennet.

Det var i starten av rennet at Northug gikk ut med flere skøytetak, noe også NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland bemerket.

– Den som så TV-bildene fra starten så at det var mye skøyting i det vi så der og på egne opptak. Skøyting i klassisk teknikk blir en disk, sa jurysjef Fridtjof Rannem etter løpet.

Rannem forteller at avgjørelsen om diskvalifisere Northug ble tatt tidlig, og at trønderen ble tatt i uregelmessigheter flere steder i løypen. Northug selv var helt enig i juryens avgjørelse.

– Jeg har trent på alt i dag, og gikk duatlon. Juryen har gjort en helt riktig avgjørelse. Jeg staket jo lenge før diagonalsonen, konkluderte Northug.

– Var det bevisst?

– Nei, jeg så den ikke. På sisterunden så jeg at jeg hadde gått over til staking før jeg kunne, sier Northug.

Selv om resultatet ikke blir stående, var 32-åringen godt fornøyd med dagens femtenkilometer. Han gikk inn på tiden 38.26,2, som hadde gitt en 20.-plass. Northug ville med det vært 2.17,6 bak vinner Didrik Tønseth.

– Det var bedre enn forventet. Det var en del som startet foran meg og jeg hørte ofte at jeg var topp fem, så det ga jo litt mersmak til å klare å jage, sier Northug.

Tror Northug har trent i skjul

For mange hadde forventet at Petter Northug skulle havne langt bak i feltet etter at han tidligere denne uken sa at formen var historisk dårlig.

Før løpet trodde Northug at en plassering mellom 60. og 80.-plass var det beste han kunne få til. I mål så det altså mye bedre ut enn først antatt før han ble disket.

– Han har sikkert trent som bare juling han uten at vi vet det, så kommer han som en kule nå, sa Emil Iversen før han gikk ut.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn tror at det kan ha vært en finte av 32-åringen.

– Det tyder på at han snakker seg veldig ned i forkant. Formen er bedre enn det han ga inntrykk av tidligere i uka.

– Petter Northugs maskineri fungerer bedre enn fryktet, konkluderte Bjørn.

HER FÅR HAN BESKJEDEN: Northug mener det var helt rett at han ble diskvalifisert i sesongåpningen. Du trenger javascript for å se video. HER FÅR HAN BESKJEDEN: Northug mener det var helt rett at han ble diskvalifisert i sesongåpningen.

Håper på sprintkvartfinale

Lagkamerat Iversen bekrefter at det har sett dårlig ut, og var meget overrasket over det han så fra Northug i sesongåpningen.

– Det har sett litt halvdårlig ut, men etter hvert så kommer han.

Northug tror også selv at han er på riktig vei.

– Først må jeg respondere okay på å ha gått konkurranse, men jeg har troa på at formen vil heve seg betraktelig når man er på et så dårlig nivå.

Lørdag er det klart for sprint på Beitostølen. Der har Northug tro på at det kan holde til en kvartfinale.

– I en sprintprolog, med føret på mitt lag, kan jeg komme videre. Etter en kvartfinale er som oftest den formen her slutt, men da får jeg i hvert fall en prolog.

Tønseth på toppen

Selv om Northug overrasket var han likevel langt bak teten, selv med juks.

Didrik Tønseth kom øverst på pallen etter å ha ledet store deler av rennet.

SEIER: Didrik Tønseth tok årets første seier i årets første renn på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han er i kjempeform, han har vist det på barmark i høst og nå viser han med ski på bena at ting fungerer, sa kommentator Jann Post om Tønseths prestasjon.

Men det ble en spennende duell mellom ham og Emil Iversen, men Tønseth var til slutt sterkest og kom i mål 12,6 sekunder foran Iversen.

– Det var jevnt lenge, jeg hadde Sjur (Røthe) på startnummeret foran og fikk ryggen hans og kviknet litt til etter hvert, sa dagens vinner og nikket mot Emil Iversen.

Sjur Røthe tok tredjeplassen foran Martin Johnsrud Sundby.