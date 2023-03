Northug om Klæbos selvslakt: – Takk for det, Johannes

– Det er dårlig. Det er ikke noe annet å si. Det går for sakte. Jeg samler ikke på den sure fjerdeplassen. Det må gå i glemmeboken, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Han var kun 0,9 sekunder unna sin fjerde VM-medalje av fire mulige, men måtte gi tapt mot Hans Christer Holund i bronsekampen. Foran ham på listen var også verdensmester Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen etter 15 kilometer fri teknikk.

Da Klæbo møtte pressen etter 4.-plassen, var han skuffet og fattet seg i korthet:

– Det er bare å få glemt dette skirennet så fort som mulig.

– Hva gjør du for å glemme det?

– Det får vi se på.

– Kan du beskrive hvordan det er å så se at du er den lille avstanden bak medalje i mål?

– Ehh, nei ... Skuffet, sier Klæbo, mens han trekker på skuldrene.

Han ble stående uten svar på hvorfor ting ikke fungerte. Håpet var å kjempe om medalje, aller helst gullet i et distanserenn, som han savner. Nå vil han helst bruke minst mulig tid på løpet og rette fokus mot fredagens stafett.

Northug: – Takk for det, Johannes

På spørsmål om det er noen vits å evaluere løpet, ga han sitt klareste svar:

– Nei.

Klæbo har tidligere sagt at han hater å tape skirenn. Det er den verste følelsen som finnes. På sitt verste truet moren med at han måtte slutte med ski.

TV 2-ekspert og tidligere skikonge Petter Northug, som like intenst hatet å tape, mener dette er mentaliteten som skal til for å lykkes.

– Johannes Klæbo er og forblir en vinnerskalle. Han kommer alltid til å være det så lenge han har startnummer på seg. Så han er ikke fornøyd før han får gull, og takk for det, Johannes.

Treneren: – Bare tre som kan være på pallen

Distanselandslagstrener Eirik Myhr Nossum fikk med seg sekundstriden, som Holund gikk seirende ut av mot slutten av løpet.

– Det er veldig surt for Johannes å være de ni tiendedelen for sent, og så er det selvfølgelig veldig stort for Hans Christer. Sånn er det, det er bare tre som kan være på pallen, dessverre, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Trønderen skjønner at Klæbo er skuffet og trekker frem at en 4.-plass er like mye verdt som en 90.-plass i et VM. Det er medalje som teller.

STORESLEM: Harald Østberg Amundsen (fra venstre) var nærmest Simen Hegstad Krüger. Hans Christer Holund knep bronsen, like foran Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Darko Bandic / AP

Sølvvinner Harald Østberg Amundsen får spørsmål om hvordan Klæbo er som taper:

– Han er ikke noen taper, han er en vinner. Gull på sprint og lagsprinten, og han gikk et godt skibytte. Hans Christer og jeg har spesialisert oss på denne distansen. Så lenge Johannes har fått ut det han er god for, så skal ikke han være skuffet. Han har mange kjempegode prestasjoner i dette mesterskapet, sier Harald Østberg Amundsen til NRK.