Northug om Klæbo: – Han er dårlig i engelsk og har jobbet lite med den

– I siste sving i Otepää tenkte jeg at nå er jeg nødt til å snakke engelsk, sier Johannes Høsflot Klæbo.

I helgen tok Klæbo sin første verdenscupseier.

I finalen under helgens sprint rykket Klæbo og fikk en solid luke inn mot mål.

Se innspurten der det gikk opp for Johannes at han måtte snakke engelsk i seiersintervjuet.

Northug: – Dårlig i engelsk

I siste sving skjønte han at det kunne bli seier. Da ble engelskminnene vekket til livet. Det gikk opp for han at han måtte snakke engelsk i seiersintervjuet.

– Jeg skjønte at det bare var å komme seg over mål. Jeg begynte tidlig der å tenke på at nå må jeg finne noe lurt å si, fortsetter Klæbo.

Petter Northug la tidlig merke til skitalentet Klæbo. Skitalentet deltok på en av Northugs skiskoler. Der fikk skikongen øynene opp for hvilket talent Klæbo hadde.

Men det var også én annen ting langrennsstjernen la merke til. På skiskolen var det medietrening og svarene til Klæbo på engelsk imponerte ikke Northug.

– Han var dårlig i engelsk, forteller Petter Northug til NRK.

– Engelsken har han jobbet lite med

Da Klæbo måtte snakke engelsk i seiersintervjuet etter å ha tatt sin første verdenscupseier gikk tankene til Northig tilbake til skiskolen og Klæbos svar på engelsk.

– Den har han jobbet lite med, konkluderte Northug med på pressekonferansen.

Ifølge Northug har VM-debutanten hatt mer fokus på skiegenskapene, enn å forbedre engelskkunnskapene.

– Han har tydeligvis hatt riktig fokus. Han har hatt jobbet med det som tar ham fortest mulig fra a til b i skiløypen. Det er å gå fort det handler om for Johannes' del, smilte Northug.

Om det skulle bli gull til Klæbo på morgendagens sprint tror han at seiersintervjuet skal gå bedre. Men han har ikke forberedt seg på hva han eventuelt skal si.

– Det skal gå bra, tenker jeg.

