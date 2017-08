Northug om Johaug-dommen: – Hun har fått nok straff

NRK oppdaterer saken!

​ – Dommen er trist for Thereses del. Hun ønsket å komme tilbake til sesongen, og det er synd for hennes del. Som de fleste andre synes jeg at straffen er altfor streng, sier Petter Northug.

Møter Klæbo i 6. divisjon

NRK intervjuer skistjernen i pausen av kampen mellom Astor 2 og Mosvik, der Northug møter Johannes Høsflot Klæbo til duell i 6. divisjon.

I AKSJON: Petter Northug iført Mosvik-drakten og kapteinsbindet. Foto: Trygve Strand Joakimsen / NRK

– Hva hadde du gjort om du fikk samme straff?

– Det vet jeg ikke, det er vanskelig å sette seg inn i det. Hun virker sterk og motivert, og jeg håper hun finner motivasjonen inn mot VM i Seefeld, svarer Northug.

KNUST: Therese Johaug på onsdagens pressekonferanse i Seiser Alm. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Sterkere enn noen gang

– Jeg synes ikke dommen er rettferdig. Hun burde ikke blitt straffet i det hele tatt for dette, sier Northug til TV 2.

– Hun har fått mer enn nok straff, sier han til VG.

​Northug føler med Johaug, som nå trener mot VM i Seefeld om halvannet år. Han er også sikker på at Johaug slår knallhardt tilbake.

– Therese har et fantastisk konkurransehode, hun må bare riste dette av seg og bruke det som motivasjon. Klarer hun det, å komme seg gjennom de tøffe måneder nå, og begynner å se frem mot Seefeld, så tror jeg hun kommer tilbake sterkere enn noen gang, sier Northug til VG.