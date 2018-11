Northug og Tønseth i «knallharde» forhandlinger for å signere hverandre

– Dealen er «satt», men vi mangler håndtrykk og signaturer. Det må vi få til før nyttår. Det skal vi rekke, melder Northug til NRK – og gliser godt.

Det er sagt med glimt i øyet, men det er også litt alvor.

For parallelt med at Tønseth – for øvrig i praktslag etter seier på Beitostølen sist fredag – forbereder seg til verdenscup i Kuusamo kommende helg, og Northug til norgescup på Gålå, har de hodet periodevis helt andre steder enn på langrennsteknikk og skitesting.

Friidrettsmanager

GLAD I FRIIDRETT: Mosvik ILs Petter Northug, her fra første etappe under Holmenkollstafetten i år. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Northug er på den ene siden friidrettsmanager for Mosvik IL. Han la for alvor merke til Tønseths friidrettstalent i fjor. I år har Tønseth, som løper for Strindheim IL, imponert enda mer og vunnet terreng-NM. Han var også aktuell for EM i terrengløp for Norge.

Northug ønsker lagkompisens tjenester for å vinne viktige løp, som for eksempel Holmenkollstafetten og St. Olavsloppet i 2019.

Hockey-«eier»

På den andre siden er Tønseth eier av hockey-laget Byåsen Broilers. 27-åringen ønsker mer blest rundt laget og ønsker å resignere Northug, selv om han er snar med å påpeke at det er Northugs «fart, styrke, engasjement og vinnerskalle» de ser etter.

32-åringens markedsverdi kommer i andre rekke, hevder Tønseth. Broilers har mål om spill i GET-ligaen som fire år, en målsetting Tønseth ba om bli tatt seriøst på i et intervju med Aftenposten i vår.

Krever at Northug stiller

Så hvordan går forhandlingene?

VANT NM I TERRENGLØP: Didrik Tønseth, her øverst på pallen, flankert av Marius Vedvik og Senay Fissehatsion (høyre). Foto: Privat

– Han var veldig ivrig på at jeg skulle bytte. For at jeg blir med i Mosvik, krever jeg at han stiller opp for laget vårt neste sesong. Jeg krever at han faktisk stiller opp, sier Tønseth.

– Så er det noen små klausuler om sosiale medier, som vi forhandler om nå for at jeg skal bytte til Mosvik. Men han vet sin markedsverdi han også. Han er knallhard i forhandlingene, sier skiprofilen – og smiler godt.

– Vi møtes nok på midten. Jeg stiller opp for hockeylaget med reklame i sosiale medier og en Norge-Sverige-kamp som han prøver å få til. Han kommer på sin side til en større klubb, ressurs- og løpsmessig. Det føler jeg er et riktig steg å ta for Didrik nå som han har blitt norgesmester, sier Northug.

Tøff Northug

Det er helt åpenbart at det er tungt for begge å svelge kameler for å signere den andre parten til idrettslaget sitt.

– Han stiller harde krav til meg og mener hans markedsverdi som spiller er syvsifret. Vi jobber med saken og tror vi er på gang. Vi skal klare å innfri kravene hans. Men de er tøffe, sier Tønseth.

– Jeg krangler på at min markedsverdi som friidrettsløper er atskillig høyere enn han mener. Det må han også ha i hodet. Jeg er spent, men tror vi skal bli enige om en avtale som vi er fornøyde med, sier han.

Må glemme hockey og friidrett for en helg

Fredag klokken 13.00 må Petter Northug konsentrere seg om langrenn. Da går han 15 kilometer i fri teknikk under Norgescup på Gålå. Lørdag går han etter planen sprint.

Lørdag må også hockey være hockey, når Didrik Tønseth skal kjempe om seieren på 15 kilometer klassisk i verdenscupen i Kuusamo.