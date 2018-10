Northug og Klæbo tvinges til å ta toget – og får ikke bruke så mange skipar de vil

– Konseptet ble tatt veldig godt imot. Arrangørene har veldig mye spennende på gang, sier Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Fredag var Guri Hetland en av gjestene på høstmøtet i Zürich. På vegne av arrangørene la hun fram detaljene for den seks etapper lange konkurransen som innledes i Östersund 15. februar og avsluttes i Trondheim 23. februar 2020.

«Ski Tour 2020» inneholder en rekke elementer som er nye i verdenscupen i langrenn:

Alle utøverne er nødt til å ta tog mellom konkurransestedene

Det blir begrensninger i snøskutertrafikken knyttet til etappene

Landegrensa krysses på ski

På den lengste etappen fra Storlien til Meråker går kvinner og menn like langt (37 km)

Det blir sannsynligvis begrensninger i antall skipar hver utøver kan bruke

– Så rettferdig som mulig

For å ta det siste først:

– Det er foreslått at hver utøver får merke et gitt antall ski før første etappe, og må bruke de skiene gjennom hele touren, sier Hetland.

– Hvor mange par er det snakk om?

– Det er satt ned ei arbeidsgruppe som jobber videre med det praktiske. Litt av poenget er å gjøre det så likt og rettferdig som mulig, og å ta ned kostnadene litt for nasjonene, påpeker Hetland.

Likhet for løperne er også motivet for at all transport skal foregå med tog. Turnébusser som den Petter Northug et par ganger brukte i Tour de Ski, blir med andre ord ikke å se på veien mellom Östersund og Trondheim.

Etappene i Ski Tour 2020 Ekspandér faktaboks 15. februar: 10/15 km fellesstart, fristil, Östersund

16. februar: 10/15 km intervallstart, klassisk, Östersund

17. februar: Hviledag

18. februar: Sprint, fristil, Åre

20. februar: 37 km fellesstart, fristil, Storlien-Meråker

21. februar: Hviledag

22. februar: Sprint, klassisk, Trondheim (Granåsen)

23. februar: Jaktstart med skibytte, Trondheim (Granåsen)

Obligatorisk tog

Dette tiltaket har dessuten et miljøaspekt.

– Toget blir obligatorisk for alle. Toget følger veien, så det vil være like effektivt, om ikke mer effektivt, enn å kjøre bil, sier Hetland.

– Hvordan skal dere kontrollere at alle tar toget?

– En måte å gjøre det på kan være at startnummer og transpondere deles ut på toget, for eksempel før etappen fra Storlien til Meråker. Planen er at alle bor i Åre og drar derfra til start. Vi kan også ha pressekonferanse, TV-studio osv. på toget.

EGEN BUSS: Hvis Petter Northug skal delta i touren på hjemmebane neste vinter, blir det togtransport, ikke turnébuss, Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Like langt

Fellesstarten som bringer løperne fra Sverige til Norge, er altså like lang for begge kjønn.

I tilsvarende etappe i Tour de Ski, fra Cortina til Toblach, har kvinnene bare gått halve distansen – eller rett og slett et helt vanlig renn i verdenscupløypa i Toblach.

– Det har vært helt naturlig at kvinner og menn går samme distanse på denne etappen, som følger traseen til Storlirennet, som går hvert år over samme strekning. Det er rundt ti minutter mellom løyperekordene til Anders Södergren for menn og Charlotte Kalla for kvinner, så det har ikke engang vært diskusjoner om.

2019/2020 er mesterskapsfri sesong i langrenn, og den svensknorske touren blir dermed et av de store høydepunktene.