– Det har vært mye av og på de siste to sesongene. Han trener bra i perioder, og så får han disse avbrekkene. Denne sommeren og høsten har ikke vært noe unntak. Sånn sett er det magetrøbbelet han fikk svært ubeleilig, kommenterer NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Langrennslandslaget har vært rammet av omgangssyke under høydeoppholdet i Val Senales. Northug ble syk natt til søndag og ble umiddelbart isolert og flyttet til et annet hotell enn resten av sprintlandslaget.

Også Therese Johaug ble etter hvert smittet av det Skiforbundet gikk ut ifra var norovirus.

Fredag valgte man derfor å sende Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Petter Northug og Emil Iversen hjem fra samlingen.

Therese Johaug drar også hjem fra samlingen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Løperne som reiser trenger fortsatt litt mer tid før de kan trene som normalt, og vi tar ingen sjanser på denne tiden av året, sier Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for Skiforbundet langrenn i en pressemelding.

– Verre for Northug

Dette er dårlige nyheter i sesongoppkjøringen. Spesielt Petter Northug har vært mye plaget av sykdom i forberedelsene til en ny sesong.

– Her er det tydelig at landslagslegen og ledelsen ikke tar noen sjanser, sier Torgeir Bjørn.

Bjørn tror ikke sykdomsavbrekket vil få store konsekvenser for Therese Johaug. Han er derimot mer bekymret for Northug.

– Det er litt verre for Petter Northug, som har hatt mange avbrekk før. Han er den som er mest avhengig av å få trent bra fremover om det skal bli suksess i VM.

– Jeg avskriver aldri Petter Northug, men jeg må innrømme at det har sett lysere ut for ham enn det gjør nå, kommenterer han.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Det er ikke bra

Også NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland er bekymret for konsekvensene av sykdomsavbrekket.

– For løpere som må prestere tidlig i sesongen, kan dette få konsekvenser, eksempelvis Northug. Det er ikke bra. Han har tro på høydetrening og har lagt opp til en periode i Val Senales. Det at han må avbryte, gjør at han ikke får en kontinuitet i treningsarbeidet sitt, påpeker han.

– Det gjør at han får en stor utfordring med å få trent nok og gå konkurranser i tiden fremover.

Langrennssesongen innledes med nasjonal åpning på Beitostølen 16. november.

