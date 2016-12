Northug-nei til Tour de Ski kan få konsekvenser: – Kritisk med tanke på VM

– Tour de Ski er viktig for Petter Northug og en viktig del av sesongen og sesongoppkjøringen fram mot VM, og selvsagt er det en liten krise for Northug dersom han må stå over, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Petter Northug var i Tour de Ski-troppen til landslagssjef Vidar Løfshus tirsdag, selv om landslagssjefen innrømmet at han er bekymret.

Likevel er det ikke sikkert at trønderen blir med til rennene i Mellom-Europa.

BEKYMRET: Fredrik Aukland er bekymret for Petter Northug. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ikke gunstig

Etter en elendig sesongåpning og svak form skal Team Northug ta en endelig Tour de Ski-avgjørelse i løpet av et par dager. Aukland deler landslagssjefs bekymring.

– Det er overhodet ingen gunstig situasjon og nå er det så dårlig at han vurderer å droppe Tour de Ski. Det betyr at han må legge en helt ny plan og det er kritisk med tanke på VM, forklarer NRKs langrennsekspert.

Stig Rune Kveen er Northugs personlige trener og opplyser at OL- og VM-mesteren ikke går Tour de Ski dersom kroppen ikke blir bedre. De har løpende dialog med landslagsledelsen om trønderens form.

– Petter må være 100 prosent i balanse at for at han skal gå Tour de Ski, forteller Kveen til NRK.

Kveen vil ikke utelukke at Northug ikke blir med til Mellom-Europa og berømmer landslaget for at skiløperen ble tatt ut tirsdag slik at de kan vurdere situasjonen nærmere de neste dagene.

ANSVARET: Stig Rune Kveen mener ansvaret for Northugs dårlige form ligger i både teamet rundt trønderen og skiløperen selv. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Gjør veien mye vanskeligere

Trønderen er naturlig nok ett av Norges gullhåp i Lahti. Aukland mener Tour de Ski er viktig for Northugs VM-oppkjøring.

– Det og ikke få gått alle disse harde konkurransene i Tour de Ski gjør veien mye vanskeligere for Northug. Da må han endre planen for oppkjøringsperioden til VM i Lahti, mener Aukland.

Akkurat å endre planene er ikke Kveen helt fremmed for og avviser at det er krise for skikongen med tanke på VM. Teamet har alternative planer.

– Petter har gått Tour de Ski i alle og brukt det som formoppkjøring, men dersom kroppen ikke er i stand til å gå Tour de Ski kan han heller ikke konkurrere, forklarer Kveen.

Ansvaret for Northugs dårlige form plasserer Aukland på både utøver og trenerapparatet. Det er Kveen enig i og mener at det er treningen etter høydeoppholdet i Val Senales som er grunnen til at Northug ikke føler seg helt pigg.

– Det er et felles ansvar for alle i teamet og utøveren selv. Det er lett å si i ettertid at han var hissig på den og den treningsøkta, men vi skal ikke konkludere enda, forklarer Kveen.