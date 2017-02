Northug med melding til Iversen: – Skal hjelpe deg å rydde opp

Northug er på Nannestad for å gå Norgescuprenn som en del av forberedelsene til neste helgs femmil i VM. Han hadde ikke fått med seg dramatikken i Lahti da Iversen falt like før spurten med finske Iivo Niskanen.

– Det høres brutalt ut hvis han har felt en finne. Da er han ikke populær mann i Lahti. Kanskje jeg må dra nedover litt tidligere for å komme meg på rom med Emil. Kanskje han trenger litt støtte nå, sa Northug til NRK (se hele intervjuet nederst i saken).

– Jeg må passe på ungguttene. De trenger en gammel, treig og rutinert ringrev for å passe på dem.

Så kom han med en personlig melding til Iversen rett i kamera.

– Når du først falt var det greit at det var finnene. Jeg skal komme ned for å hjelpe deg med å rydde opp, for dette hørtes brutalt ut, sa Northug med et smil om munnen.

Vil reise hjem – får ikke lov

Etter at han fikk sett oppløpet sa trønderen til TV 2 at han skjønner at finnene er irritert.

– Jeg skjønner at finnene er sinte og at Iversen er skuffet. Skifter han to tideler tidligere, ser det elegant ut. Tre tideler senere blir det klønete.

Iversen var svært langt nede etter fiaskoinnspurten og hadde der og da ikke tenkt å gå flere renn i Lahti.

– Jeg skal love deg én ting, jeg skal ikke gå flere skirenn i Lahti, sa Iversen til NRK rett etter løpet.

– Hvorfor?

– Fordi jeg er elendig, det ser du også. Det er en skam.

Men noen hjemreise kommer ikke på tale ifølge landslagssjef Tor Arne Hetland.

– Vi trenger alle våre løpere tilgjengelig i Lahti med tanke på herrestafetten torsdag, sa han til NRK

Og det var ikke kun i finalen at Iversen slet med å holde seg på bena. Også i semifinalen måtte trønderen i bakken, på samme sted for Martin Johnsrud Sundby mistet sin gullsjanse lørdag.

