– Det er for dårlig, det, sier Petter Northug på spørsmål om hva han tenker om at det norske herrelaget ikke tok noen individuelle gull i VM.

Han er helt tydelig på hva han mener om sølv og bronsemedaljer:

– Jeg har vært med og vunnet sølv og bronse i mesterskap, og de gjemmer du bort så fort du har muligheten. Det er gullene du henger opp, slår han fast.

For avhengige av Northug?

De norske kvinnene gjorde rent bord og tok alle de seks VM-gullene i Lahti. Resultatene er ikke fullt så sterke på herresiden. Norge vant vel å merke herrestafetten, noe som var et stort mål.

I tillegg tok Martin Johnsrud Sundby to sølv, mens Niklas Dyrhaug, Finn-Hågen Krogh og Johannes Høsflot Klæbo fikk hver sin bronse.

Men noe individuelt gull ble det altså ikke, og det er sjelden kost for Norge. Det er faktisk første gang siden VM i 1995 at ingen norske herreløpere tar individuelt gull.

– Stafetten er det viktig å vinne som lag, og det gjorde guttene. Og så mangler det individuelle gullet, sier Northug.

De ti siste årene er det nettopp Northug som har vunnet gullene for Norge.

– Er Norge for avhengig av Petter Northug?

– Så klart, sier Northug og gliser.

Løfshus: – Vet at utøvere er skuffet

Sundby hadde lyst til å ta sitt første individuelle VM-gull i Lahti, men slik ble det ikke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sportssjef Vidar Løfshus medgir at han tror noen av løperne er litt skuffet, men ser likevel ingen grunn til å deppe.

– Det gir oss bare ekstra motivasjon til neste år når det er OL. Vi har ikke hatt marginene på vår side her, så må vi bare løfte hodet og se fremover, sier han.

Løfshus sier det var viktig for Norge å bli beste nasjon, noe de totalt sett også ble.

– Jeg er fornøyd med at vi som landslag har nådd våre mål, men jeg vet at det er utøvere som er skuffet når de ikke får pakket ned en gullmedalje når de reiser hjem herfra. Men det går nesten ikke an å henge med hodet når vi har vært så fantastisk gode som vi har vært, sier han.

Det var blant annet knyttet stor spenning til om Martin Johnsrud Sundby skulle greie å ta sitt første individuelle VM-gull, men i stedet ble det altså to sølvmedaljer.

– Jeg er kjempeskuffet og lei meg over at jeg ikke klarte å nå opp i dag. Målet var et individuelt gull, så ... «close but no sigar», sier Sundby etter femmila.