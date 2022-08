Northug krasjet med bil på trening: – Tror jeg hadde englevakt

– Jeg tror jeg hadde litt englevakt akkurat da, sier Northug til NRK rett etter målgang under blinkfestivalen.

Den abdiserte skikongen avslører at han måtte rett til legevakta etter en kollisjon med en bil for to uker siden. Northug var på en rulleskitur i Asker da ulykken inntraff.

– Jeg brakk en rulleski. Så det ble bråstopp, og jeg fløy over en bil og landet på asfalten. Men såpass bør jeg tåle.

– Jeg tok en sjekk på legevakten. Vi konkluderte med at jeg skulle sove en natt og så var jeg klar igjen i morgen, fortsetter 36-åringen.

– Tåler en støyt

Tross ulykken, var han på startstreken under langløpet i blinkfestivalen torsdag.

– Når du får på deg startnummeret kjenner du ingenting, da prøver jeg bare å ta i uansett. Og så er det mye betong her, så jeg tåler en støyt eller to.

Northug mener at han hadde en fart på 35 kilometer da han traff bilen.

– Det gikk slakt nedover. Når det da blir bråstopp og du møter asfalten fort, da har man englevakt.

– Hva kunne skje i sånn «worst case»?

– Det verste kan jo gå skikkelig «gæli». Vi har jo sett på de verste ulykkene på rulleski at det kan gå skikkelig galt. Og her var jeg alene, men vi vet jo og at i sånne felt som i dag så kan det bli massevelt. Vi har stavet med skarpe pigger, så det er risikosport, svarer han.

Northug sier at han måtte ta bussen hjem etter krasjet. Sjåføren skal ha vært sjokkskadet, ifølge hovedpersonen selv.

– Han stoppa og var sjokkskadet. Men jeg sa det gikk bra. Så kalte han meg for «supermann», smiler trønderen.

SKADE: Northug mener han fikk en strekk i leddbåndene etter krasjet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Spurtet

Northug mener han har trent normalt de siste åtte-ni dagene uten rulleski. Det er bare de siste dagene har fått gått litt på skiene.

36-åringen så ikke preget ut og imponerte under blinkfestivalen. Etter drøye fire mil dukket han opp i teten, og vant til slutt den siste mellomspurten.

– Han vinner den siste spurten. Det er galskap. Petter Northug har lagt opp for lengst. Nå leder han og vinner den siste mellomspurten her, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Men etter spurten sa det stopp for Northug, som slapp teten. Svenske Max Novak vant etter en spurt mot britenes Andrew Musgrave.