Northug knust i norgescuprenn: – Jeg trengte denne her

– Det er litt sånn håndbrekket på, men det ble en fin gjennomkjøring. Jeg trengte denne her, sier Petter Northug i et intervju med arrangøren.

Med en liten hestehale i pannen stilte Northug opp i norgescuprennet på Sjusjøen lørdag ettermiddag.

Det var 31-åringens første konkurranse på over en måned. Han har brukt den siste tiden på å prøve å finne formen, som har vært fullstendig fraværende denne sesongen.

Om han har lykkes med det, var ikke mulig å se under dagens 15-kilometer.

Håper på bedre følelse

Trener Stig Rune Kveen mener det er mulig for Northug å rekke å komme i VM-form i løpet av de neste ukene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug tok det muligens litt rolig, men havnet i alle fall et godt stykke ned på resultatlisten. Han gikk i mål ett minutt og 22 sekunder bak vinneren Mathias Rundgreen - til tross for at han i dette rennet møtte en del svakere motstand enn han pleier i verdenscupen.

Noen krisestemning er det derimot ikke å spore hos team Northug - foreløpig.

– Det var som forventet. Petter sa selv at han kom til å være «dau» på dag én her etter høydeoppholdet han har vært på. Men han er tøff nok til å ta på seg startnummeret selv om han vet at han ikke kan vinne, sier Northug-trener Stig Rune Kveen.

Søndag skal skiløperen trolig gå Uglarennet.

– Jeg håper å ha en litt bedre følelse i morgen. Da er det noen gode trøndere på start også. Jeg håper å få litt motstand, sier Northug.

Northug snakket kun med Skiforbundets TV-kanal. Etter dette stakk han til skogs uten å snakke med pressen som hadde møtt opp.

Kappløp mot VM

Det var i starten av desember Northug gikk sitt siste verdenscuprenn. Han endte da som nummer 51. Etter dette har han pålagt seg selv en periode der han har tatt det fullstendig med ro. Trener Stig Rune Kveen har uttalt at han tror problemene kan skyldes en overtrening.

Nå har kappløpet hans for å komme i VM-form startet. VM i Lahti er kun en drøy måned unna.

– Det er ikke hensiktsmessig å være ute av trening i over en måned, men vi prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Petter tenker VM og har fått god trening en tid nå. Da håper vi at det skal gå bra i VM, sier Kveen, som avfeier at Northug kommer til å gå alle renn i VM.

Kveen sier også at Northug håper å få gå verdenscuprennene i Falun neste helg, men det er foreløpig usikkert om han blir tatt ut.

Northug ble VM-kongen for to år siden med sine fire gull, og spørsmålet er om det finnes noe håp for at Northug kan finne tilbake til noe i nærheten av den samme formen i tide.