– Det var sykt artig. Jeg hadde lyst til å komme meg på pallen igjen, og i dag følte jeg virkelig at jeg måtte krige for det, sier Northug til Viaplay ettter å ha blitt nummer tre bak Klæbo og franske Lucas Chanavat i tirsdagens bysprint i Tallinn.

I semifinalen brakk han staven etter et sammenstøt med Federico Pellegrino, men kom seg videre til finale som såkalt «lucky loser».

I finalen havnet han i nærkontakt med svenske Edvin Anger.

– Det var krig

– Jeg måtte legge inn en brytekamp med Anger oppe i siste svingen der. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg måtte bare få ham unna og kjøre ned mot pallplassen min. Det var krig, og sånn det skal være, sier Northug til Viaplay.

Dette var sesongens tredje pallplass, men den første siden 3. desember-

– Artig, i hvert fall når jeg bryter med den største svensken som har gått på ski igjennom tidene. Jeg bestemte meg og tenkte at det var løyper for meg, så jeg måtte bare krige, smiler Northug.

Farfar på tribunen

Men det var altså en annen trønder som ble dagens mann, som så mange ganger før. Johannes Høsflot Klæbo var suveren i finalen, og tok sin verdenscupseier nummer 18 for sesongen.

Med det rundet han også 3,5 millioner i premiepenger så langt i vinter.

I tillegg sikret han sammenlagtseieren i verdenscupen for fjerde gang i karrieren, og det med en meget spesiell tilskuer til stede. De fleste har hørt mye om morfar kåre, men farfar Trygve.

– Dette føles litt som hjemmebane, farfaren min bor her i Tallinn, så jeg ønsket virkelig å gå fort i dag, og det er spesielt å ha ham her for å se på meg, det er en kul følelse, sier Klæbo i det offisielle seiersintervjuet fra Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Å ha han her på 85, som kikker på. Han har komme seg hit med stokken sin, det er litt ekstra stas å vinne da, utdyper Klæbo til Viaplay.

VNT IGJEN: Slik avgjorde Johannes Høsflot Klæbo i Tallinn.

Fire strake for Skistad

Også Kristine Stavås Skistad fortsetter suksessen. Konnerud-løperen tok sin fjerde sprintseier i verdenscupen. Det skjedde etter en dramatisk spurt mot verdensmester Jonna Sundling fra Sverige.

Sundling kom først inn på det korte oppløpet, men den norske rivalen snek seg forbi på utsiden. Så tett på var hun at NRKs kommentatorer advarte om at juryen måtte se på episoden.

– Jeg tipper Sundling er litt irritert på Skistad. Juryen må nok inn og se på dette her, sa Jann Post.

Juryen foretok seg imidlertid ingenting.

– Det var morsomt, jeg er veldig glad, sier Skistad i det offisielle seiersintervjuet.

Nadine Fändrich fra Sveits ble nummer tre i sprinten, som gikk i fri teknikk.