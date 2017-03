Fem ganger på rad hadde Northug gått Norge inn til stafettgull i VM. Fredag var han på reise til VM-byen Lahti samtidig som stafetten gikk.

Underveis fikk han med seg den dramatiske avslutningen der Finn-Hågen Krogh gikk seg inn i skihistorien ved å knekke russiske Sergej Ustjugov på ankeretappen.

– Jeg fikk sett avslutningen, og det var utrolig artig å se måten det ble gjort på, at Finn klarte å på eksemplarisk vis holde unna for Ustjugov, sier Northug til NRK etter landing i Lahti.

– Veldig imponerende

– Hvordan var pulsen din på oppløpet?

– På oppløpet hadde den roet seg. Jeg var mer bekymra både ut på sisterunden og på starten der, for da så Sergej fryktelig sterk ut, men det så ut som Finn hele tiden klarte å svare og utligne farten Sergej satte opp. Det var veldig imponerende, sier Northug.

Han fortsetter:

– Finn gjør alt riktig ut fra det utgangspunktet han får. Martin klarer jo å få såpass stor luke at det er verdt å gjøre et forsøk på å ta vare på den, og det så ut som Finn selv klarte å finne sin egen fart og gå avslappet på ski. Sergej slet mer i djupsnøen og fikk ikke de svarene han ønsket.

– Trengte ingen tips

Selv ga ikke Northug sin arvtaker noen råd. Det anså han rett og slett ikke som nødvendig.

– Jeg har sett Finn i begge generalprøvene i La Clusaz og Ulricehamn. Han har gjort alt rett de gangene, så Finn trengte ingen tips, han visste hva han skulle. I dag fikk han et litt annet utgangspunkt enn han er vant til, og han gjorde som sagt alt riktig.

– Hva imponerer deg aller mest?

– At han i sin første VM-stafett klarer å beholde roen. Det er ikke lett å bli jaget som han gjør med det forspranget han har. Han hadde tydeligvis bestemt seg for å holde sin egen fart og gjøre det vanskelig for Sergej å få kontakt, og det var den måten å løse det på. Jeg er imponert over at han klarer å gjøre det.

Nå er Northug usikker på om han klarer å ta tilbake ankerjobben.

– Det blir vanskelig. Jeg tror bare vi må la Finn passe på den etappen for Norge, sier Petter Northug.

Søndag går han femmila i Lahti.