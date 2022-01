Northug henvist til mosjonistklassen – Skinstad raser mot manglende FIS-svar: - Direkte respektløst

Det gjør han av én spesiell grunn og det handler om en søknad sendt til FIS (det Internasjonale Skiforbundet). I korte trekk har Northug bedt om en dispensasjon for å konkurrere i eliteklassen, selv om han ikke har vært en del av Verdens antidopingbyrå (Wada) sitt innrapporteringssystem de siste seks månedene.

Men den tidligere skikongen har siden månedsskiftet oktober/november ikke fått svar, verken fra FIS eller Wada.

– Det er vanvittig svakt og direkte respektløst å ikke gi et svar. Uansett hva svaret er. Et «nei» er også greit, selv om jeg vil være uenig i det. Men det må de få lov til. Nå tenker jeg «hvorfor finnes det i det hele tatt en mulighet for å søke?», sier Skinstad til NRK.

LA OPP: Petter Northug har siden han la opp i 2019 vært åpen for comeback. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Finnes ikke ett argument

Skinstad har den siste tiden tilbrakt tiden i høyden i italienske Livigno sammen med Northug. Men lørdag morgen klokken 08:55 går nettopp Skinstad ut med resten av de beste langløperne, mens Northug tar fatt på det 55 kilometer lange løpet i Sveits sammen med resten av «mosjonistene» åtte minutter senere.

Men Northug får ikke en sjanse til å være med på den virkelige moroa.

Skinstad vil ikke uttale seg om hvilke tanker Northug gjør seg om situasjonen, men gjentar sitt budskap: Han kaller det «forkastelig» at FIS ennå ikke har svart.

TRENINGSKAMERATER: Petter Soleng Skinstad og Petter Northug Foto: Petter Soleng Skinstad

– Det handler om å behandle folk med respekt. Grunnen til at han vil gå skirenn er at han vil gi noe tilbake til sporten. Det er også sunt for ham å gå skirenn og holde seg i form. At FIS ikke ser hvilken betydning og kjemperessurs det ville vært å ha ham, og Marit Bjørgen som heller ikke fikk hjelp med samme regel ...

Skinstad må ta seg en pustepause.

– Det finnes ikke ett argument for at de ikke skal svare.

Ikke en del av WADAs program

Sakens kjerne handler om følgende: Etter at Northug la opp i 2019, lot han ikke muligheten for et comeback ligge åpent. Han ga beskjed om at han nå var ferdig med langrenn på toppnivå og har derfor ikke vært en del av antidopingprogrammet til Wada (Verdens Antidopingbyrå).

Men han har med årene kommet på andre tanker. Og for å gå med eliten han har vært nødt til å være en del av det såkalte Adams-systemet, der Wada får beskjed om hvor utøveren til enhver tid er i verden for å gjennomføre dopingkontroller. Northug må være en del av et slikt system i seks måneder.

Hensikten med å være en del av systemet i seks måneder handler om at utøvere ikke skal «legge opp», forsvinne fra Wadas radar og senere gjøre comeback i for eksempel et mesterskap. Men for de som vil ha FIS-lisens, og bare vil delta i eliteklassen i langløpskonkurransene i Ski Classics, finnes det altså en mulighet for å konkurrere før, som omtalt øverst i denne saken.

FIKK NEI: Petter Northug. Foto: Petter Soleng Skinstad

Kommunikasjonsdirektør i FIS, Jenny Wiedeke, har blitt forelagt Skinstads kritikk og har følgende forklaring på hvorfor Northug ennå ikke har fått et svar:

– Søknaden har blitt endelig fullført av FIS (ved å legge til flere forskjellige dokumenter) og sendt inn til WADA for en avgjørelse, sier hun, men legger til dette:

– Det har vært en forsinkelse i svaret på grunn av den økte arbeidsmengden knyttet til den pågående koronasituasjonen, som faller innunder den samme avdelingen i FIS (som også behandler søknaden).

Adam Fitzgerald, sjef for media og kommunikasjon i WADA, sier til NRK fredag kveld at det ikke er han som sitter på detaljene i saken. Han sier imidlertid at han vil finne rett avdeling, finne ut hva som er situasjonen og hvordan prosessen i øyeblikket ligger an.

– Dette taper de på

Selv om arrangøren, ifølge Skinstad, ville at Northug skulle stille i eliteklassen i La Diagonela fikk han et endelig «nei» av jurysjefen for konkurransen. Skinstad forteller at Northug også er fortalt av arrangør at han skal få stille i eliteklassen i det enda mer prestisjefulle blodslitet på 70 kilometer, nemlig Marcialonga i Italia.

– Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta fra WADAs side, men så snart det foreligger et svar, skal vi informere ham, sier Wiedeke på NRKs spørsmål om når Northug kan forvente et svar.

Skinstad synes det hele bare er trist:

– Bare så det er sagt: Dette bryr ikke Petter seg så mye om. Han koser seg uansett. Men dette taper den lokale arrangøren, TV og media, FIS og Ski Classics på. De gjør seg selv til den store taperen her ved å miste et kjempestort trekkplaster som lørdag skal starte tre minutter bak damene.