Northug har skværet opp med Løfshus: – Vi skal være uenige

– Vi har vært uenige i en del ting gjennom en lang karriere når vi har vært på lag. Men det vi alltid er enige om, Vidar og jeg, er at vi skal være uenige i en del ting, sier Petter Northug til NRK.

31-åringen gikk hardt ut mot landslagssjef Vidar Løfshus i Dagbladet torsdag og ba han trekke seg.

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sa Northug til avisen.

Uttalelsene kom etter at Northug fikk spørsmål om å uttale seg om at han ble vraket til verdenscupavslutningen i Canada.

Har snakket med Løfshus

Northug er i Bodø for å delta på Kobberrennet. Fredag forteller han til NRK at han har snakket med Løfshus og Skiforbundet etter gårsdagens oppslag.

– Ja, jeg har snakket med Vidar. Jeg og Vidar er gode venner og vi respekterer at vi har forskjellige meninger.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Trønderen kom også med kritikk mot landslagssjefen etter VM i Lahti. Der tok han blant annet et oppgjør med Løfshus etter at landslagssjefen uttalte at ​mediepresset førte til Johaugs positive dopingprøve, en uttalelse han senere trakk tilbake.

– Det her dreier seg om en sak som jeg og Vidar har vært uenige om. Utenom det er det ikke noe mer jeg irriterer meg over. Det har vært noen saker som vi har diskutert og de har vi tatt opp, sier Northug.

Snakket sammen på sms

På spørsmål om hvorfor han velger å ta denne konflikten opp i media, i stedet for å ta denne saken internt svarer Northug følgende:

– Nå var dette et spørsmål jeg egentlig har svart på tidligere, som nå blusset opp igjen. Det får være min mening i saken. Vidar og jeg har tatt opp dette internt på et rom med bare oss to sammen.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I en sms til NRK skriver kommunikasjonssjef Espen Graff følgende om konflikten mellom Northug og Løfshus:

– Vidar og Petter har kommunisert kort på SMS i dag. Utover det er det ikke noe nytt å melde fra vår side enn det som allerede er sagt.

I går skrev Graff at Skiforbundet ikke ønsket å følge opp denne saken media, men heller ta den direkte med Northug. Han påpekte også at det ikke er Northug som ansetter trenere eller ledere på landslaget.