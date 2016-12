– Per i dag er han et stykke unna. Vi håpet at han skulle rekke det, men tiden ble for knapp. Da måtte han kaste inn håndkleet, sier trener Stig Rune Kveen til NRK.

– Petter har en kropp som ikke fungerer for tiden, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK.

– Ekstra motivasjon

Northug tok fire VM-gull i Falun i 2015, og har kun gått to verdenscuprenn i år. Det har endt med en 9. plass i sprinten på Lillehammer og en beskjeden 51. plass på 10 kilometer fristil på Lillehammer. Siden har han stått over verdenscupen i håp om å komme i form.

Den kom ikke tidsnok til Tour de Ski ...

– Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon. Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti, sier Northug i pressemeldingen.

– Vanvittig belastning

NRK har pratet med Jostein Hallén, som er professor i treningsfysiologi ved Norges idrettshøgskole. Han ønsker ikke å kommentere Northug spesielt, men sier følgende på generelt grunnlag:

– Generelt er Tour de Ski en vanvittig belastning på kroppen. Det er i overkant stor belastning. På generelt grunnlag bør man ikke gå på en så stor belastning som Tour de Ski er uten at man føler seg hundre prosent hvis man har målsettinger om å prestere senere i sesongen, sier Hallén til NRK.

– Når kroppen ikke fungerer kan han ikke ta den påkjenningen som er å gå en sammenlagtkonkurranse som Tour de Ski, sier Tor Arne Hetland.

Røthe kommer inn

Tour de Ski starter med sprint i Val Müstair på nyttårsaften.

Inn for Northug kommer Sjur Røthe.

– Sjur er en meget stabil tourløper så årets Tour de Ski skal passe han godt, sier landslagstrener Tor Arne Hetland om erstatteren.