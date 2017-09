Northug ga gulltips til Kristoff og Boasson Hagen

Petter Northug er ikke uvant med å spurte inn til gull i VM, ei heller å gjøre det på hjemmebane. Søndag skal Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen prøve å gjøre det samme, og de to norske gullhåpene fikk noen tips fra Norges VM-konge i langrennssporet under NRKs VM-kveld.

– Sykkel og langrenn har blitt mer og mer likt. Det er små marginer, det er viktig å ha en god posisjon de siste kilometerne før oppløpet, og det handler om å disponere krefter, sier Northug.

– Viktig å lese feltet

VM-KONGE: Petter Northug sanket medaljer under VM i Falun i 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Northug kan se tilbake på mange spektakulære VM-spurter, og står med 13 gull. Når Alexander Kristoff prøver å fiske frem noen gode råd er VM-kongen klokkeklar.

– Det er viktig å lese feltet. Du må vite hvem som er hvor til enhver tid ...

– Og ta korteste vei?, avbryter Kristoff og hinter til Northugs frekke spurtvariant fra Falun-VM, der han gikk utenfor sporet mellom Lukas Bauer og Maksim Vylegzjanin på oppløpet.

– Ja, og så er det viktig å lede de siste meterne da, gliser Northug tilbake.

– Ekstremt å vinne VM på hjemmebane

Petter Northug kunne også juble for gull under VM i Oslo i 2011.

– For meg var det ekstremt å få vinne VM på hjemmebane, sier han.

Søndag er det forhåpentligvis enten Kristoff og Boasson Hagen som får smake på den følelsen, og ifølge dem selv er planen klar for å unngå samme situasjon som i VM i Doha i fjor.

– Det er gullet som gjelder, og jeg regner med at gutta har planen klar for hvordan de skal ta det. Norge har to kort å spille på, og det er en stor fordel. Så gjelder det bare å utnytte den fordelen for å vinne, sier Northug.

– Det blir nok tøft, og mange ryttere er nødt til å kjøre hardt i den siste bakken for å ha sjans. Jeg gleder meg, sier langrennsstjerna.