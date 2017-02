– Det var vel et skandalemesterskap, først og fremst.

Slik oppsummerer Petter Northug forrige ski-VM i Lahti i 2001. Seks løpere fra vertsnasjonens ble avslørt for dopingjuks. Deriblant de aller største heltene, Mika Myllylä, Jari Isometsä og Harri Kirvesniemi.

Northugs skrekkscenario er at noe lignende skjer igjen.

– Vi får bare håpe at alle som deltar er rene. Det er det vi sier ofte, men vi håper i hvert fall at vi slipper en skandale. Det tåler ikke langrennssporten, så sårbar som den begynner å bli, fastslår Northug, samtidig som han understreker at han ikke tror det ender med skandale.

– Jeg tror at antidopingarbeidet er kommet så langt at det ikke skjer.

– Ser på langrenn med andre øyne

IKKE TIL Å TRO 1: Martin Johnsrud Sundby døm for feil bruk av astmamedisin. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Men det siste året har vist at ting man aldri trodde skulle skje faktisk kan skje. Begge de norske verdenscupvinnerne fra sist vinter, Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug, er blitt dømt for brudd på dopingreglene.

Seks russiske løpere – deriblant superstjernene Alexander Legkov og Maxim Vylegsjanin – er suspendert som en konsekvens av McLaren-rapporten om systematisk russisk juks under OL i Sotsji i 2014.

De får ikke delta i VM.

– Du føler at en yngre generasjon ser på langrenn med andre øyne nå enn de gjorde for bare et år tilbake, sier han alvorlig til NRK.

Stemplet som dopingsport

IKKE TIL Å TRO 2: Therese Johaug dømt for bruk av clostebol. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hva synes du om at sporten din har blitt så sårbar?

– Du synes det er kjedelig og trist. Mange som er inne i miljøet og rundt, som forstår seg på langrenn, de skjønner at noe av det som har skjedd er bagateller og egentlig ikke skulle skjedd.

– Men folk i allmennheten slenger mye drit, de kaller det dopsport og kødder med situasjonene som har oppstått. Det synes du er kjedelig. Du vil ikke at langrenn skal bli oppfattet som det, sier Northug.

Selv har han flere ganger blitt knust av løpere som senere ble tatt for EPO-bruk – som Sergej Sjirjajev og Johannes Dürr.

Dopingmøte

Onsdag er det et møte mellom verdens langrennsløpere og toppledelsen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) i VM-byen Lahti.

Der skal tiltak mot doping diskuteres – i forlengelsen av et opprop mot doping initiert av løpernes tillitsvalgte representant, amerikanske Kikkan Randall.

I januar fortalte NRK at over hundre løpere har undertegnet, men oppropet er ikke ukontroversielt blant løperne. Blant annet har ikke Martin Jonnsrud Sundby undertegnet – mens Marit Bjørgen undertegnet under tvil.

De to norske dopingsakene har fått flere norske løpere til å stille spørsmål ved om dagens antidopingregler klarer å skille mellom uhell og bevisst juks.