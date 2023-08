Northug fryktar «supersvenske» (17) slår rekorden hans: – Ein ny frelsar

Dei siste vekenes resultat er nærmast naturstridig. Få ville sette pengane på at ein 17-åring skulle slå seniorar i det absolutte toppsiktet.

Likevel klarte Alvar Myhlback å innkassere ein tredjeplass samanlagt i Toppidrettsveka. Det høgtsvevande prestasjonsnivået blei seinare manifestert under helgens utblåsing i Alliansloppet. I kamp mot Taugbøl og Musgrave gjekk han opp på det øvste trinnet på podiet.

For hovudpersonen sjølv har resultata vore høgst uventa.

– Eg hadde verkeleg ikkje forventa å vere jambyrdig med Klæbo og Krüger, men det er ingenting som er så fint som å overraske seg sjølv, seier Myhlback til NRK etter den avsluttande jaktstarten i Toppidrettsveka.

CELEBERT SELSKAP: Myhlback (t.h) slår seg ikkje til ro med å vere ung og lovande. Allereie til vinteren kan det bli nye bataljar med Klæbo i verdscupen. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Klæbo er blant dei som vart mektig imponert over nivået til Myhlback. Kanskje kjenner vi allereie eimen av ein landslagsduell mellom dei to kamphanane.

– Han har eit vanvitig talent, så det blir spennande å følgje utviklinga framover. Det er absolutt ein å frykte mot VM på heimebane, seier Klæbo til NRK.

– Rekorden kan ryke fortare enn du trur

Ungguten hevda seg førre sesong med ein oppsiktsvekkande åttandeplass i Vasaloppet. No blir det hinta til at vi òg kan få sjå begavelsen i verdscupen.

– Viss eg held fram med å prestere så er målet å delta i verdscupen. Eg har ikkje mykje dialog med landslaget no, men håpar det blir meir mot vinteren, seier svensken.

ELSKAR SVOLTEN: Northug har sansen for råskapen til Myhlback. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Den gryande landslagsdiskusjonen kan setje Petter Northug sin rekord i fare. Tilbake i 2006 vart han den yngste mannlege verdscupvinnaren i historia som 20-åring. Myhlback har altså tre år på å slå rekorden som har stått i 17 år.

– Rekorden kan ryke fortare enn du trur. Det blir nok tøft i vinter, men allereie neste sesong kan han vere kapabel til å ta rekorden som førsteårs eldre junior, seier Northug til NRK.

Med eit stort ynskje om å bli best, har svensken fått mykje merksemd for å køyre eit opplegg langt utanfor allfarveg. Som yngre junior ligg han allereie på same treningsmengder som seniorane.

Blir kalla frelsar av skikongen

Responsen på herdinga er openberr for alle som saumfer resultatlistene. Northug understrekar likevel viktigheita av å halde litt på bremsen, slik at ikkje satsinga går over i det vettlause.

– Eg kjenner meg veldig igjen i den offensive og uredde haldninga. Men det er viktig å ha ein balanse. Du må kvile mellom slaga, ikkje berre jaga. Så det er viktig at han har nokon rundt seg som passar på at du tek det steget for steg, seier Northug.

FRISKUS: Den hemningslause svensken har sprengt alle barrierar som yngre junior. Foto: Carina Johansen / NTB

Kapasiteten er inga mangelvare hos Myhlback. Viss han òg trenar opp spurten, har han eit giftig våpen på oppløpssida.

– Du må vere eksplosiv viss du skal hevde deg i fellesstartar. Det er det han må byggje på no. Viss han får litt meir musklar på kroppen kan han bli ein komplett skiløpar som kan vinne alt frå sprint til femmil, seier Northug.

Viss vi skal sjå inn i spåkula, trur Northug at Sverige kan ha ein ny medaljegrossist i åra framover.

– Den svenske landslagsleiinga ser at han er vakse mentalt trass sin unge alder. Medalje i Trondheim 2025 er absolutt ikkje umogleg. Han kan vere ein ny frelsar for svensk skisport, seier han.