– Jeg er spent jeg også på femmila. Jeg har vel vært bedre forberedt og følt meg bedre i mesterskapssammenheng før, men jeg har gjort det jeg kunne mens jeg har vært hjemme, sier Petter Northug.

Han er tilbake i den finske VM-byen Lahti etter en drøy uke i Norge. Northug reiste hjem etter å ha tatt seg helt til finalen i VM-sprinten, og har ladet opp i Oslo.

– Formen har vært stigende. Nå har jeg fått overskudd og jeg håper jeg kan dra nytte av det i morgen, sier Northug.

Var usikker

31-åringen var i utgangspunktet usikker på om han hadde noe å gjøre på femmila. Men resultatet i sprinten var så oppløftende at Northug bestemte seg for å bruke friplassen han har som regjerende tittelforsvarer.

Det norske laget består ellers av Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Anders Gløersen.

Sjur Røthe, Anders Gløersen, Hans Christer Holund og Petter Northug møtte pressen lørdag morgen. Martin Johnsrud Sundby er også tatt ut til å gå femmila, men slapp å stille på pressekonferansen siden han fikk en hektisk kveld etter stafettgullet dagen før. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Selv om formen har sviktet, avfeier ikke Northug helt sjansene sine for en topp-plassering.

– For min del kommer det an på hvor fort de kommer til å gå foran der, og hvor lenge jeg kan henge med, sier Northug.

– Hadde druknet

Han fikk også spørsmål om hva som er hans drømmescenarie.

– Drømmescenariet er å håpe at man har en god dag, gode bein og klarer å være med på kjøret så lenge som mulig. Så er det å håpe at det er litt saft i beina på den siste mila.

Fredag måtte Northug for første gang på ni år se herrestafetten på tv. Han har vært fast ankermann, men på grunn av formsvikten hans ble Finn-Hågen Krogh valgt i stedet for ham denne gangen.

Northug spøkte med at han priser seg lykkelig for at han slapp å gå. Føret var nemlig veldig bløtt.

– Jeg hadde druknet om jeg hadde begitt meg ut på det føret. Finn danset derimot lett og fint på ski, sier han humrende.