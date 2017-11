Han skulle sesongdebutere i Bruksvallarna for to uker siden, men reiste hjem småsyk.

Han skulle sesongdebutere på Beitostølen for en uke siden, men var fortsatt ikke frisk nok.

Han ville ha sesongdebutert i Ruka i dag, men fikk ikke lov av landslagsledelsen.

Men nå blir det endelig sesongdebut for Petter Northug. Han stiller til start i to løp under norgescupen på Gålå i helga, bekrefter trener Stig Rune Kveen overfor NRK.

– Petter går 15 km fristil fredag og etter planen den klassiske sprinten lørdag, sier Kveen.

Ingen intervjuer

– Har han forsonet seg med at han ikke fikk gå verdenscupåpninga i Ruka?

– Det tror jeg nok ikke jeg kan si at han har, men nå må vi se framover. Rennene på Gålå blir to gode gjennomkjøringer for Petter, sier Kveen.

Apparatet rundt Northug gjør det samtidig klart at han ikke stiller til intervjuer på Gålå. Det hadde neppe manglet på spørsmål etter ei uke som har vært turbulent selv i Petter Northugs målestokk.

Northug var meget misfornøyd med at han ikke var blant de ti som ble sendt for å representere Norge i minitouren i Kuusamo.

Beskyldt for grovt overtramp

Støyen i media har imidlertid handlet mest om meldingen Northug la ut på Instagram mandag.

Et grovt overtramp mot lagkompisene, fastslo landslagstrener Tor-Arne Hetland overfor NRK onsdag.

Samtidig understreket Hetland at Petter Northug allerede er tatt ut til å gå begge rennene i verdenscupen på Lillehammer neste helg. Da starter veien mot OL i Pyeongchang, der Northug har et mål om å ta tre gullmedaljer.