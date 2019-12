Det er et tungt slag for både landslaget og Iversen selv, på en dag der Johannes Høsflot Klæbo vant.

– Det er ingen vits i å delta i Tour de Ski og være 98 prosent. Det er tungt å innse at årets målsetting og kjempe om en sammenlagtplassering i verdenscupen nå ryker, men det kommer mange fine skirenn fremover, hvor jeg håper å slå sterkt tilbake, sier Iversen i en melding fra Norges Skiforbund søndag ettermiddag.

Iversen er trukket frem som det nest største håpet om norsk seier sammenlagt i årets Tour de Ski. Han åpnet konkurransen bra og ble nummer fire på fellesstarten i Lenzerheide lørdag.

Under sprinten på samme sted søndag, røk han ut allerede i kvartfinalen og havnet langt bak i heatet sitt.

TØFF DAG: For Emil Iversen, her under prologen i Lenzerheide søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

– Ingen vits i å være her

Iversen fortalte etter rennet at han hadde sovet dårlig natt til søndag og ikke følte seg helt topp. Han varslet også en prat med både allroundtrener Eirik Myhr Nossum og landslagslegen.

Nossum gjorde det klart at Iversen måtte isoleres fra de andre utøverne dersom han brygget på noe sykdom.

Nå er svaret klart: Iversen er syk og reiser hjem.

– Hvis du blir syk, er det ingen vits i å være her. Da går du dårlige skirenn og kan potensielt ødelegge for resten av sesongen. Hvis han er syk, så er det hjem, sa Nossum til NRK tidligere søndag.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her fra lørdagens distanse i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

Drømmedag for Klæbo

Mens det ble tungt for Iversen, ble det en helt annen dag for en annen trønder. Johannes Høsflot Klæbo fikk en drømmedag på sprinten i Lenzerheide.

Han kvittet seg blant annet med sine argeste russiske rivaler i semifinalen, så gjorde han omtrent som han ville i finalen og vant lekende lett.

Ikke bare vant han og skaffet seg 60 viktige bonussekunder i sammendraget. Klæbo var også med på å sende Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov ut allerede i semifinalen.

Man kan trygt si at Klæbo nå er i drømmeposisjon før touren forflytter seg til Toblach og Italia i begynnelsen av neste uke.

Sammenlagtstilling i Tour de Ski etter to etapper: Ekspandér faktaboks 1) Johannes Høsflot Klæbo, 35:07

2) Alexander Bolshunov, Russland: +32,0 sekunder bak

3) Johan Häggström, Sverige: +32,0

4) Pål Golberg, Norge: +33,0

5) Sergej Ustjugov, Russland:+34,0

6) Erik Valnes, Norge: +36,0

7) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge: +48,0

8) Gleb Retivykh, Russland: +1.00,0

9) Jan Thomas Jenssen, Norge +1.03,0

10) Emil Iversen, Norge: +1.04,0 Øvrige norske: 12) Simen Hegstad Krüger: +1.07,0

17) Hans Christer Holund: +1.19,0

23) Sjur Røthe: +1.24

24) Tønseth +1.21,0

Alt kan være nullet ut på tirsdag

Klæbo sier til NRK at han hadde en meget god dag i de sveitsiske løypene, men innrømmer blant annet at han var på farlig grunn under semifinalen.

Da slapp han seg for langt bak i feltet. Han kaller sin egen taktiske vurdering for en «råsjanse» som ikke fikk konsekvenser til slutt. Han kunne glisende oppsummere dagen på en god måte.

Med 32 sekunder ned til Aleksandr Bolsjunov i sammendraget, er Klæbo klar på at han ikke tenker på at han har festet et grep om sammenlagtseieren (se faktaboks over).

– Det er for tidlig. Vi har en 15 kilometer på tirsdag som fort kan «nulle ut» alt sammen. For meg blir det viktig å ha fokus på den tirsdagen og ikke tape noen flere sekunder sammenlagt, sier han.

– Pellegrino slår oppgitt ut med armene

Klæbos sprintprestasjon imponerte i hvert fall flere. Også den ypperste eksperteliten.

– Pellegrino slår oppgitt ut med armene, «hvordan skal man slå denne mannen i skøytesprint»? kommenterte Petter Northug hos TV 2.

Den tidligere skistjernen hyllet trønderen gjennom sprintdagen. Ikke bare hvordan han gikk teknisk på ski, men også Klæbos taktiske egenskaper.

OVERLEGEN SEIER: For Johannes Høsflot Klæbo, her etter seieren på sprinten i Lenzerheide søndag. Foto: Terje Pedersen

Åtte røk ut før finalen

For de åtte andre norske gutta ble det langt tyngre. Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Didrik Tønseth røk ut i prologen.

Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Jan Thomas Jenssen sa takk for seg i kvartfinalen, mens det var over for Erik Valnes og Martin Løwstrøm Nyenget i semifinalen.

PS: Maiken Caspersen Falla fikk en solid revansje fra sist helgs sprint i Planica. Da røk Falla ut tidlig etter et sammenstøt med lagvenninne Ane Appelkvist Stenseth. Søndag ble hun nummer to i Lenzerheide, bak Anamarija Lampic etter en uhyre jevn spurtduell de to imellom.

PS 2: Dagens store vinner i dameklassen må uansett sies å være Natalia Neprjajeva. Russeren tok en rekke bonussekunder ved å bli nummer tre på sprinten. Hun leder dermed Tour de Ski sammenalgt etter to etapper. I tillegg har Therese Johaug fått god avstand ned til noen av de argeste rivalene.