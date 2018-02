Petter Northug stiller ikke på startstreken i de resterende verdenscuprennene etter OL. Det bekrefter Northugs trener Stig Rune Kveen.

– Det går rett og slett på at han føler at han må finne seg selv motivasjonsmessig. Han har lyst til å tre tilbake og finne tilbake skigleden, sier Kveen til NRK.

Det var VG som omtalte saken først.

Northug har nylig blitt helt frisk etter sykdomsproblemene i januar som satte en definitiv stopper for hans OL-deltagelse.

Kveen sier til VG at der er muligheter for at Northug går enkelte turrenn resten av sesongen, i tillegg til NM del 2 i starten av april.

Etter OL i Sør-Korea gjenstår det tre helger i verdenscupen, i tillegg til sprinten i Drammen onsdag 7. mars. Northug har valgt å droppe samtlige. Det betyr at han heller ikke blir å finne på startstreken på femmila i Holmenkollen.

– Håper å se Petter tilbake neste år

Kveen sier at han og Northug enda ikke har lagt noen plan for neste år.

– Personlig så tror jeg og håper vi får se Petter tilbake på internasjonal nivå igjen. Vi har ikke en plan for hva som skjer neste år, men har god tid til å evaluere det som har blitt gjort denne sesongen, sier Kveen.

Han er klar på at alt ikke har gått som planlagt denne sesongen.

NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi må gå en runde med oss selv. Det er mange ting som kunne blitt gjort annerledes. Samtidig har Petter hatt flere runder med sykdom som har satt han tilbake, sier Kveen.

Northug har stilt til start i ett verdenscuprenn i år. Det var på Lillehammer 2. desember, der han ble nummer 32 i sprintprologen. Han røk dermed ut, stakk til skogs, og kom aldri tilbake på start i verdenscupen.

Like etter nyttår forsøkte han å vise OL-form i skandinavisk cup i Piteå, men der ble han bare nummer 48.