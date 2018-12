Northug blir skremt av sosiale medier-bruk blant unge på skiskoler

Han mener ungdommen først må bestemme seg tidlig dersom man har tenkt å bli best. Deretter forteller Northug at man «må ofre mye», at «det ikke holder å være en i mengden» og at «de valgene må gjøres fryktelig tidlig».

– Så må du legge vekk forstyrrelser som iPad, PC og spill og ha fokus på å restituere best mulig. Klarer du det, så kan du bli det, sier Northug.

– Skremmende

Han vurderer samfunnet og langrennsmiljøet i dag, i kombinasjon med fremtidsutsiktene slik:

– Det er skremmende. Når man er skiskoler så har unge utøvere fokus på sosiale medier, bilder og at de skal legge ut ting. Når jeg møtte forbilder da jeg var ung, så spurte jeg hvordan de trente og hvordan de ble gode. Det er skummelt når vi lever i Norge og har det så bra er at ting blir lagt i fanget på oss. Sånn var det ikke da jeg vokste opp, sier Northug alvorlig.

En stund før han svarte på spørsmålet om den yngre generasjon skiløpere, hadde Northug fortalt hvorfor det kjentes tøft og at tårene kom da han meddelte at han kom til å legge opp.

Petter Northug blir rørt når han snakker om familien

Grunnen var at han tenkte tilbake på hvordan livet hans hadde vært fra han var guttunge og «de helt ekstreme tidene frem til 2011», året han ble VM-konge med tre gull under ski-VM i Holmenkollen.

– Jeg har kanskje ikke forklart hvor mye jeg har ofret og gått inn for å virkelig ville bli best, spesielt i ungdomsårene og som junior. Da merker man det på en sånn da at det har betydd så mye i livet ditt at det er tungt å gi seg, samtidig som det er godt også, sier han.

– Har hatt en far som har vært brutal

32-åringen måtte også svare på hvordan Norge skal få se nye «Northug’er» i skisporet i fremtiden. Også da forteller Northug om en hverdag i barn- og ungdomsår som står i sterk kontrast til det han mener å se med egne øyne på skiskoler i 2018.

Han drar spesielt frem oppveksten i den lille bygda Mosvik og sin egen far.

– Skal du lykkes i livet, så må du jobbe hardt for det. Jeg har kanskje hatt en far som til tider har vært brutal, for å si det mildt, i oppveksten. Men det er klart at du da følte det var tøft. Men ser du tilbake på det nå, så setter du pris på det, sier Northug.

BRUTAL: Petter Northug mener pappa John til tider var brutal i oppveksten. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Han fortsetter med å si at oppveksten var det som var med på å lande hva han gjorde senere i livet. 32-åringen kaller seg heldig og privilegert som har hatt det livet han har hatt som langrennsløper.

– Så har jeg vært flink til å ta vare på mulighetene fra jeg var junior og gjennom seniorkarrieren, sier Petter Northug.

Det siste har han helt rett i. Northug står igjen som Norges store langrennskonge i moderne tid. 32-åringen har 13 VM-gull og to OL-gull. Han vil fortsette å bidra til at holdningene endres.

– Jeg har alltid gjort det klart for unge utøvere hva jeg prioriterte da jeg var ung. Det gjør jeg fremover også. Det regner jeg med, uansett om det er en trenerrolle eller en annen rolle, at jeg skal formidle på en best mulig måte. Skal du lykkes, så må du gjøre prioriteringer.