Petter Northug har holdt seg taus etter at han noe overraskende ble vraket til sesongavslutningen i Canada sist helg.

Overfor NRK uttalte landslagssjef Vidar Løfshus at Northug ble rangert som 12.-mann i en tropp der 10 utøvere ble tatt ut. Dermed måtte 31-åringen bli hjemme, selv da Martin Johnsrud Sundby meldte forfall.

Northugs trener Stig Rune Kveen uttalte etter uttaket at de var skuffet og ikke enige i avgjørelsen. Men det er først overfor Dagbladet at Northug selv har uttalt seg om vrakingen.

– Det er vel bare et par mann, eller nærmere bestemt én mann som ikke ville ha med meg. Men han har mest makt. Da blir det vanskelig. Sånn er det når du har Vidar Løfshus imot deg. Da blir det vanskelig å gå skirenn, sier Northug til avisen.

Ba Northug om å ikke ta opp konflikten i media

Northug kom med en rekke verbale angrep mot landslagssjef Vidar Løfshus etter VM i Lahti. Trønderen tok blant annet tok et oppgjør med Løfshus etter at landslagssjefen uttalte at ​mediepresset førte til Johaugs positive dopingprøve, en uttalelse han senere trakk tilbake.

For bare 17 dager siden sa leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, at Northug burde ta opp konflikten innad i landslaget og ikke i media.

– Jeg ønsker at Petter tar det direkte med Vidar. Det opplever jeg at de gjør. Jeg tror at han og Vidar har diskutert dette, sa Skogstad til NRK.

Den anmodningen har tydeligvis ikke Northug fulgt. Nå mener han Løfshus må gå fra stillingen som landslagssjef.

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå.

Løfshus: – Tar ikke ut laget alene

31-åringen har derimot ingen formening om hvem han mener bør tar over etter Løfshus om meningene hans skulle blitt tatt til følge.

Som svar på Northugs kritikk svarer Løfshus følgende i en SMS til Dagbladet:

– Det er hyggelig at Petter krediterer min kompetanse. Som landslagsutøver vet han at jeg ikke tar ut lagene alene. Det gjør vi som trenerteam og forholder oss til det som er kommunisert til Ski-Norge gjennom sesonginformasjonen, skriver han.