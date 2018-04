Northug bekrefter flørt med skiforbundet: – Nå er det hjerter og blunkefjes

Northug viste snev av gammel storhet i torsdagens NM-lagsprint i Alta. Han vekslet først etter sin siste etappe, i konkurranse mot olympisk lagsprintmester Martin Johnsrud Sundby.

Også Northug-showet var tilbake. Først lå Northug langflat og utslått i vekslingssonen. Så kom han seg på beina, løp langs traseen og pisket lillebror Even på ankeretappen.

Det ble bare sjetteplass for Strindheim, men det som skjedde vitnet om en Northug som trivdes med å konkurrere. Det bekrefter han også selv overfor NRK

– Det var veldig artig å gå. God stemning og ei artig lagsprintløype, sier han.

– Tar tankene med meg selv

Foreløpig vil ikke Northug avsløre om han satser videre. Men intervjuet vitner at han er på glid – og bekrefter at han er i dialog med skiforbundet om et sensasjonelt comeback på landslaget, fem år etter at han brøt ut av laget.

Slik svarte han:

– Hvordan ser du for deg egen framtid?

– Det får vi se på. Jeg må gjøre meg ferdig med året først, og så evaluere det som er blitt gjort og så se framover.

– Hva står det på for deg nå?

– Nå konsentrerer jeg meg om det som gjenstår, og så tar jeg de tankene jeg trenger å ta om framtida med meg selv, sier Northug.

– Har vært elendig

– Hvordan vil du si sesongen har vært?

– Den har vært elendig. Du kan bruke enda styggere ord også, men vi er på NRK nå, så vi sier elendig.

– Hva gjør det med deg? Trigger det deg, motiverer det deg eller blir du irritert og har lyst til å gi opp dette her?

– Det får vi se senere.

– Hva tenker du om en framtid på landslaget, hva er sjansene for at vi får se deg dert igjen?

– Det får vi se senere.

– Hvordan er dialogen med skiforbundet per nå, vil du si?

– Nå er det kjærlighet. Nå har vi hjerter og blunkesmilefjes i tekstmeldingene, da er det et tegn på at det er en liten flørt, og det kan ende i en noe bra, sier Northug.

Tror skiforbundet flirer

– Hva tror du skiforbundet sier om det du har gjort denne sesongen?

– Jeg tror de flirer av sesongen min, og det har de all rett til å gjøre.

– Har de stilt krav til deg?

– Ja, de stiller alltid krav. Det gjør de uansett om du er forbundsløper eller står utenfor. Det stilles krav for å få være med i verdenscupen og få gå i det ypperste selskap.

– Hva slags krav stiller de til deg?

Du må spørre dem.

– Stiller du krav til dem?

– Kanskje.

– Er du i posisjon til å kunne gjøre det?

– Ja.

Må være 24-timersutøver

Vi spør Løfshus om hvilke krav som stilles til Northug.

– Det er standard løperkontrakt. Oppmøte på samling og å forholde seg til opplegget og støtteapparatet der, er svaret.

– Er han kvalifisert for et landslag?

– Per definisjon, ut fra resultat, er han ikke det. Men vi vet hva Petter står for, så vi skal alltids legge til rette og skjønne inn.

– Må han overbevise deg om at han er motivert?

– Ja, det er motivasjon for videre satsing det handler om. Han vet hva som kreves, og det kreves at du er 24-timersutøver om du skal ta gull i mesterskap.

– Ligger det i det at dere oppfatter at han ikke har vært det i år?

– Det har jeg ingen formening om, jeg sier at hvis han skal vinne gull i Seefeld, er det «all in», det går ikke an halvveis.

Gamle takter

Ifølge Vidar Løfshus skal det være nye samtaler under NM-helga i Alta. Men at det dreier seg om noen flørt, er han ikke med på.

– Jeg tror han flørter lite med Vidar Løfshus, gliser Vidar Løfshus, som uansett gleder seg over å se en Petter Northug med overskudd til både å gå brukbart på ski og å lage show.

NRK vet at Northug vil foretrekke en plass på sprintlandslaget med Arild Monsen som trener om det skulle bli et landslagscomeback.

Monsen er positiv etter det han så i Alta torsdag.

– Det var absolutt godkjent, jeg synes han gikk bra. Litt gamle takter. Han treffer ikke så bra med teknikken alltid, men absolutt godkjent, sier Monsen.

– Hvordan opplever du ditt eget forhold til Petter?

– Det opplever jeg som veldig bra. Litt anstrengt når det gjelder fotball, selvfølgelig, smiler moldenseren.

– Har du lyst til å jobbe med Northug?

– Jeg ar lyst til å jobbe med alle skiløpere, jeg.

Fleiper om rulleskimølla

I intervjuet med NRK svarte Northug også på hvorfor han har investert i rulleskimølle. Svaret var av det humoristiske slaget.

– Vi har et gen på morssiden i slekta som gjør at vi blir veldig fort feite hvis vi slutter å trene, så jeg er uansett nødt til å ha det i stua mi den dagen jeg slutter også. Så det er for å holde kroppen ved like så den ikke har et for tungt fall mot tyngdekraften når jeg gir meg!