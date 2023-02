Norske utøvere: Et rungende nei til russer-retur

NRK har fått tilgang på svarene til undersøkelsen spillerforeningen Niso sendte ut til sine medlemmer forrige uke. Der spurte de blant annet: «hva er din holdning til russisk/belarusisk deltakelse i internasjonale idrettsarrangement?»

Der er enigheten stor, skal man tro tallene.

88 av de 110 NISO-medlemmene som har svart på spørsmålet, mener russiske og belarusiske utøvere bør utestenges inntil videre. Det utgjør en prosentandel på 80 prosent. 13,6 prosent av de som har svart på undersøkelsen mener de bør få delta, mens 6,4 prosent har ingen formening.

VISER TALL: Niso-leder Erlend Hanstveit. Foto: Henrik Myhr Nielsen

– De tilbakemeldingene er i tråd med den dialogen vi har hatt med utøverne siden krigen startet. Der er det ikke noe endring som vi har registret og det viser også undersøkelsen, sier Niso-leder Erlend Hanstveit til NRK.

– Naturlig å diskutere

Det er totalt 138 personer som er med i undersøkelsen, hvorav 32,6 prosent er tidligere aktive utøvere.

1. januar 2022 var det circa. 1500 Niso-medlemmer fordelt på håndball, fotball, ishockey og individuelle idretter. Av fagforbundets medlemmer er det altså 110, i underkant av 10 prosent, som har svart på spørsmålet om holdning til russisk/belarusisk deltakelse i internasjonale idrettsarrangement?»

– De tallene er høye nok til at det er representativt utvalg som har svart. I samsvar med den dialogen vi har med tillitsvalgte i våre klubber og organisasjoner, så er vi trygge på at det undersøkelsen formidler er et godt bilde, sier Hanstveit.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) viste sist uke til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsker å se på mulighetene for å la russere og belarusere delta. Dette må i så fall skje med utgangspunkt i strenge kriterier, som at de aktuelle utøverne konkurrerer som nøytrale, ifølge komiteen.

Tallene fra Niso-medlemmene viser et litt annet standpunkt.

– IOC på globalt nivå er ikke opp til meg å vurdere, men vi er ganske trygge på at det ikke er så store forskjeller på standpunktet til de norske medlemmene og medlemmer fra andre nordiske land for eksempel. Å ivareta ukrainske utøvere samtidig som det åpnes opp for russiske utøvere er rett og slett ikke gjennomførbart slik situasjonen er i Europa nå, sier Hanstveit.

FERSKE TALL: Opplyser at flere norske utøvere ønsker en fortsettelse på den russiske utestengelsen. Foto: NTB/NRK

Svarer på tall

Uenighetene har blant annet gjort at det har stormet rundt Astrid Uhrenholdt Jacobsen, lederen av den norske utøverkomiteen, den siste tiden.

Jacobsen skal ha tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere under et møte med Den internasjonale olympiske komité. Flere utøvere har reagert på håndteringen, blant annet roer Kjetil Borch, som sa rett ut at hans tillit til Jacobsen var alvorlig svekket. Kombinertløper Espen Bjørnstad omtalte det som et sjokk.

Foto: Terje Pedersen

Det standpunktet virker også flere andre norske utøvere å være enig i, skal man tro de ferske Niso-tallene.

NRK har vist tallene fra undersøkelsen til Jacobsen, som svarer følgende på at en stor prosentandel i Niso-undersøkelsen ønsker utestengelse av russiske og belarusiske utøvere.

– Nevnte utøvere er inntil videre utestengt. Utøverkomiteen følger med på de pågående prosesser i den internasjonale idrettsbevegelsen. Når disse er avsluttet vil vi gjennom en bred sondering blant norske topputøvere ta stilling til dette. Utover det har vi ingen kommentar, skriver hun.

Hanstveit sier han er åpen for å videreformidle og diskutere tallene med utøverkomiteen.

– Vi har alltid hatt en bra dialog med utøverkomiteen. Det kan være naturlig for oss å diskutere dette med de senere, sier han.

Klar tale

IOC har tidligere uttalt at de ønsker å stå i solidaritet med ukrainske utøvere, samtidig som man åpner opp for at russiske/belarusiske utøvere kan delta som «neutral athletes».

I undersøkelsen spør Niso medlemmene sine: Hvor realistisk er dette å få til?

Der fremkommer det at 49,9 prosent anser dette som svært usannsynlig, mens 2,7 prosent har svart at dette er svært realistisk.

TYDELIG: Jan Petter Saltvedt er klar i talen etter å ha sett tallene fra Niso. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener norske utøvere har tatt et veldig klart standpunkt.

– Det bør danne grunnlag for hva som er den offentlige holdningen til Idretts-Norge fremover. Norske utøvere vil ikke konkurrere mot russiske eller belarusiske utøvere før krigen er over. Punktum, sier Saltvedt.