Norske Uno-X klar for Tour de France

Falsk positiv koronatest i Danmark-leiren

Simon Pytlick leverte en positiv koronatest etter at han møtte opp til de danske håndballherrenes VM-leir. Det viste seg å handle om en gammel infeksjon.

Det opplyser Det danske håndballforbundet på sine nettsider.

– Det er fantastisk. Fremfor alt er jeg glad bare for å komme meg ut og snakke med folk. Det har vært litt kjedelig å sitte alene på rommet, og det er også flott at jeg igjen kan gjøre det jeg kom for. Nemlig å spille håndball, sier Simon Pytlick.

En ny test onsdag morgen bekreftet at det var en gammel infeksjon som gjorde at dansken testet positivt for korona to dager tidligere. (NTB)