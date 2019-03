Norske toppspillere må bruke barnesko, ekstra strømper og såler

– Therese Johaug går på like gode ski som Martin Johnsrud Sundby, så det er ikke riktig at gutter får bedre muligheter enn jenter til å utvikle seg og bli gode i fotball, bare fordi de ikke har størrelse 39 i sko, sier Emilie Bølviken.

Bølviken og Hedda Foslie spiller begge for fotballaget Lyn, som går inn i sin andre sesong i Toppserien. De opplever det som vanskelig å få tak i fotballsko som passer dem.

Det er nemlig et utbredt problem blant kvinnelige fotballspillere i Norge.

NRK har kartlagt skoutfordringene blant spillerne i Toppserien. 214 spillere, som tilsvarer 85 prosent av spillerne på øverste nivå, har svart på undersøkelsen.

Og svarene er tydelige: Kun 23 prosent av spillerne bruker damemodeller, men 51 prosent svarer at de ønsker å bruke det.

Problemet er at skoprodusentene har få eller ingen toppmodeller å tilby i damestørrelser. De fleste toppmodellene starter på størrelse 38/39 og oppover.

Det betyr at de som har mindre føtter må benytte seg av barne- og juniormodeller, som er dårligere tilpasset.

I AKSJON: Hedda Foslie sliter med å finne riktige sko. Hun bruker til vanlig juniormodeller, og sier hun har fått fysiske plager av det. Her i aksjon fra en kamp i fjor. Foto: Støtt norsk kvinnefotball

– Fått plager

90 prosent av spillerne synes utvalget av fotballsko er diskriminerende mot kvinner. 65 prosent svarer at det «i stor grad» er diskriminerende, mens 25 prosent svarer at det «i liten grad» er diskriminerende. I underkant av to prosent mener at det ikke er diskriminerende, mens resten har svart at de ikke vet.

Bølviken har vært nødt til å være kreativ for å få sko som egentlig er for store for henne til å passe.

– For det første er det ofte ganske dårlig utvalg når man først skal kjøpe sko, så det er sjeldent de har 38 ½ inne, men når man først får tak i et par sko som jeg har nå, må jeg bruke ekstra såler i skoene for at de skal bli noenlunde passe. Tidligere har jeg måttet bruke ekstra sokker også, sier en oppgitt Bølviken, som sier at hun ofte kjøper for store sko for å kunne bruke toppmodellene.

Barne- og juniorskoene er ofte laget i dårligere materiale enn toppmodellene. Skoene er beregnet for vekten til barn, sålene er ofte ikke støttende nok og skoene tåler betydelig mindre.

– Det var en stor belastning i ungdomstiden. Jeg bruker juniorsko, noe som ikke er optimalt i forhold til den belastningen vi har i hverdagen. Jeg har derfor slitt med ryggen, knær og ankler. Disse kroppsdelene har fått det litt tøft, sier Foslie.

På spørsmål om spilleren har opplevd skader/plager/ubehag ved bruk av junior- eller herresko, svarer 22 prosent av spillerne «ja».

– Et kjempeproblem

Det er ikke første gang dette temaet blir satt søkelys på. Da Nettavisen omtalte skoproblemet i fjor, var Vålerengas Guro Pettersen kritisk.

Hun er ikke overrasket over funnene i NRKs undersøkelse.

– Det er et kjempeproblem. Jeg har ikke et behov for at man skiller mellom herrer og kvinner. Det må bare lages sko i mindre størrelser, sier Pettersen.

Toppmodellene starter på nokså store størrelser og i de aller fleste tilfellene må du opp i størrelse 38 ½ eller 39 1/3.

I undersøkelsen kommer det frem at 47 prosent av spillerne har størrelse 38 ½ og nedover. 63 prosent av spillerne svarer at utvalget, i deres størrelse, ikke er godt nok eller kun delvis godt.

– Jeg tenker at det handler ikke nødvendigvis om å produsere flere damemodeller. Men å utvide utvalget slik at jenter kan velge på lik linje med gutter. At de rett og slett skal produsere toppmodellen i mindre størrelser, fortsetter Bølviken.

Legger seg flate

NRK har vært i kontakt med Adidas, Puma og Umbro, og tallene fra undersøkelsen har blitt presentert for produsentene. Nike har opplyst at de ikke kan kommentere saken.

Rutger Hagstad, markedssjef for Puma i Norden, er enig i at det er vanskelig å få tak i toppmodellene hvis man har under 39 i skostørrelse.

Han mener ansvaret ligger hos produsentene og butikkene.

– Jeg tror at Adidas, Nike og vi, som de tre største merkene, har et ansvar. Og jeg synes vi må ta på oss ansvaret og se at for det første vokser kvinnefotballen, og for det andre er det en stor sport. Det er mange kvinnelige spillere. Vi har et ansvar her. Én sko er bedre enn null, men vi må gjøre mer enn det, sier Hagstad.

– Uansett om du er kvinnespiller eller herrespiller, er fotballskoen det viktigste verktøyet, og det må være et utvalg, ikke bare i størrelser og design, men også til forskjellig underlag, fortsetter Hagstad.

– Utvalget blir større

Henrik Hallberg, senior PR-manager for Adidas i Norden, sier at Adidas tilbyr toppmodellene i lavere størrelser i år enn tidligere. Han understreker at Adidas er et selskap som investerer i å tilby et godt utvalg av produkter for både menn og kvinner i fotball.

– Når det gjelder distribusjon av fotballsko, henviser vi gjerne til vår egen nettside, der det er et utvalg av sko, inkludert toppsko, i lavere størrelser. Så vårt svar er at tilbudet stadig øker, og at vi allerede tilbyr flere av våre toppmodeller i størrelser som tilfredsstiller ønskene din undersøkelse viser. Og at vårt arbeid for å møte ønskene jobbes med kontinuerlig.

NRK har imidlertid ikke lyktes med å finne modellene Adidas hevder blir tilbudt. Når NRK gjør Adidas oppmerksom på det, svarer produsenten at tilbudet for øyeblikket er utsolgt.

– Vi har fått spørsmål om å tilby flere toppmodeller og unisexmodeller i mindre størrelser, noe som har ført til en plan internasjonalt om å møte denne etterspørselen. I dag kan jeg ikke si hvilke modeller og når, men tilbudet fra Adidas vil bli større allerede neste år, skriver Hallberg i en e-post.

– Ikke markedsledende nok

Geir Nordahl, leder for Elite og kjede i Umbro, forteller at han har spilt inn problemet for Umbro internasjonalt. Han håper at de fra neste sesong kan levere fra størrelse 35 i toppmodeller. Han mener likevel at dette er utfordrende for Umbro da butikkene ikke vil ta inn deres sko.

HÅPER PÅ BEDRE UTVALG: Geir Nordahl i Umbro. Foto: Scantrade, privat

– Utfordringen vår er dessverre at vi ikke får Umbro fotballsko i butikk. Alle butikker velger kun Adidas og Nike. Frem til tidlig 2000-tallet solgte vi både egne damemodeller og sko ned i størrelse 36 siden vi solgte masse sko, men de siste 15 årene har det blitt mer og mer lukket i butikk og dette har blitt et segment vi selger for lite i. I tillegg er fotballsko noe vi må kjøpe på det internasjonale markedet og ikke noe vi bestemmer selv. Flere av toppmodellene begynner først på størrelse 40, sier Nordahl.

Bølviken synes produsentene sender ut et dårlig signal til kvinnelige fotballspillere.

– Jeg tror det er tradisjonsbestemt, jenter har ikke vært så opptatt av det. Det er ikke så mange profiler som har frontet kvinnefotball, sånn som det gjøres nå om dagen. Så produsentene har kanskje heller ikke lagt ressurser i akkurat det. Men når vi har kommet så langt som vi har, så synes jeg det er et dårlig signal produsentene sender ut, hvor de viser at de egentlig ikke anerkjenner kvinner som spiller fotball og profesjonelt satsende jenter, sier Bølviken.

En av journalistene bak denne saken, Elin Victoria Nikolaisen, spiller selv for Amazon Grimstad i førstedivisjon.