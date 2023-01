Norske talent dreg til Sverige – no åtvarar svensk trenar

Norge med knallsterkt lag til VM i skiskyting

Selv uten Tiril Eckhoff stiller Norge med et solid lag på både herre- og kvinnesiden til skiskytter-VM i Oberhof.

Tiril Eckhoff har ikke gått et eneste renn denne sesongen og var blant profilene under det forrige mesterskapet. Hun har ti gull, to sølv og tre bronse fra tidligere mesterskap.

Denne gangen er hun ikke med grunnet utfordringer gjennom sommer og høst.

Landslagssjef Per Arne Botnan ser fram til VM fra 8 -19. februar i tyske Oberhof.

– At jentene kapret seieren på stafetten i Ruhpolding viser at de også er til å regne med i VM. Det betyr ekstra mye å ta medalje i stafett både for løperne og støtteapparatet rundt. Alle herreløperne er i posisjon til å ta individuelle medaljer, og det er en kamp om å komme på stafettlaget for begge kjønn, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Mennenes trener Egil Kristiansen stiller med et solid mannskap der hans løpere med Johannes Thingnes Bø i spissen tok de fire første plassene under søndagens fellesstart i Ruhpolding.

– Spesielt Johannes Thingnes Bø har vært helt suveren i vinter og stort sett lekt seg mot konkurrentene. Jeg tipper han er motivert for å gjøre en god innsats også i VM, og han er en klar gullkandidat i alle renn han stiller opp i. Resultatene taler for seg, sier mennenes trener Egil Kristiansen.

Laget: Ragnhild Femsteinevik, Marte Olsbu Røiseland, Karoline Knotten, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold

Filip Fjeld Andersen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Sturla Holm Lægreid. (NTB)