Norske stjerner ut mot svenskens slankeplan: – Han gjør mye vi ikke skjønner oss på

– Han har et image om å være klovn. Da er den (planen) en innertier for klovnestempelet hans. Det hørtes rart ut. Men han gjør mye underlig som vi ikke skjønner oss på, sier Emil Iversen om svenskens tanker om vektnedgang.

Det var nemlig tidligere i høst, nærmere bestemt i oktober, at Halfvarsson lettet på sløret om sin nye OL-plan. I et intervju med SVT røpet han målet om å gå ned fire kilo.

– Jeg forsøker å bli litt mindre og se ut som en distanseløper. Men det er klart at det er vanskelig å gå ned i vekt, jeg har ikke så mye fettressurser å ta av, sa han.

Iversen sukker lettere oppgitt over planene og kommenterer videre at han får kjøre på med sitt opplegg, mens de norske får holde på med sitt. Trønderen legger til at han » det siste han skal er å gå ned fire kilo før et OL».

– Har ikke troen på det der

Therese Johaug trekker også en oppgitt mine i pressesonen dagen før verdenscupstarten når hun får høre om Halfvarssons planer.

– Jeg tror på en måte at det ikke er de kiloene der som gjør om han skal ta det OL-gullet eller ikke, sier hun til NRK, og fortsetter:

– Jeg tror det er totalbelastningen, treningsmengden og det handler om å være godt trent. Hvis han velger den veien, må han få lov til å gjøre det og stå for det, men jeg har ikke helt trua på det der. Det er min mening.

POPULÆR: Det var mange som ville ha en bit av Therese Johaug før verdenscupstarten. Her etter torsdagens treningsøkt på langrennsstadion i Ruka. Foto: Torstein Bøe / NTB

Klar for verdenscupåpning

Halfvarsson har lagt bak seg noen virkelig blytunge sesonger. 32-åringen har ikke toppresultater verken fra verdenscup eller mesterskap de siste årene.

Men han er naturligvis på plass i finske Ruka for å konkurrere kommende helg. Han gikk sine første renn for sesongen for bare en snau uke siden, der han ble nummer 15 og 6 på to distanser i den svenske langrennsåpningen i Gällivare.

Han medgir at han er spent på hva slags svar det første møtet med verdenseliten.

Ville ned fire kilo

SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Calle Halfvarsson, her under et kort medietreff med svenske utøvere torsdag formiddag i Finland. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Han møtte nemlig norsk og svensk presse etter trening på langrennsstadion i Ruka torsdag. Dagen før verdenscupåpningen gjentar han budskapet sitt fra intervjuet med SVT, der han fortalte at «de fleste vet at hvis man skal prestere på distanse, så må man være litt på den lettere siden».

Han mente man ikke kunne være for muskulært bygd. Nå har han tatt av tre av fire kilo, forteller han til NRK, og virker å ta kritikken fra Iversen med knusende ro.

– Lite grann må man endre på det hvis man skal gå fort på distanse. Men det er en balansegang. Man vil ikke ta bort for mye muskler, heller, man vil jo ha farten. Men dette er ikke noe drastisk, sier svensken.

– Livsfarlig å kutte ned på maten

Halfvarsson har ofte hatt en tendens til å bli syk. I treningsperioder, men også når det gjelder som mest i forbindelse med konkurranser.

SISTE FORBEREDELSER: For Emil Iversen, her i løypene inne på langrennsstadion i Ruka torsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

På spørsmål om han tror Halfvarsson blir noe mindre syk av sin plan om å gå ned i vekt, svarer Iversen slik:

– Nei, det tror jeg ikke. Min teori, når det kommer til skirenn, er at det er livsfarlig å kutte ned på maten. Vi gikk to renn sist helg, det blir tre renn denne helgen. Det er 15 minusgrader. Det er kjempetøft for hele kroppen. Da er det ekstra viktig å være påpasselig med næringen.

– Skulle jeg gått ned fire kilo, så hadde jeg blitt forkjølet i løpet av et par dager. Han blir sikkert det, han også. Men det er vel med i beregningen hans ... sier Iversen.

Johannes Høsflot Klæbo har følgende kommentar til Halfvarssons planer:

– Man får håpe han kommer i form til OL, det er ingenting som hadde vært artigere enn med en svenske oppi der. Men jeg tror kanskje det må trenes godt. Det er førsteprioritet. Så kommer andre ting i andre rekke, sier trønderen.

