– Trist!

Slik er Emil Iversens første reaksjon på lønnssystemet som innføres i langrenn. Kommende sesong skal premiepotten fordeles på 20 i stedet for 10 løpere, både i enkeltrenn og sammenlagt i tourer.

Fra tredjeplass og nedover blir det små endringer. For vinneren og nummer to blir det dramatiske premiekutt.

I vanlige verdenscuprenn blir endringen slik:

Vinnerpremien reduseres fra 121.000 til 81.000 kroner

Andrepremien reduseres fra 81.000 til 60.500 kroner

Tredjepremien forblir uforandret på 40.500 kroner

I Tour de Ski blir endring enda mer dramatisk:

Vinnerpremien reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner

Andrepremien reduseres fra 405.000 til 324.000 kroner

Tredjepremien reduseres fra 243.000 kroner til 218.500 kroner

Flertallet ønsket endring

Verdien av en sammenlagtseier i Tour de Ski reduseres altså med 284.000 kroner.

– Vi må vel være det eneste yrket i verden som har gått ned i lønn/premiepenger fra 1995 og fram til i dag, konstaterer Martin Johnsrud Sundby, som står med to Tour de Ski-seirer.

Åge Skinstad, som er Norges representant i verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), understreker at endringen kommer fordi rundt 80 prosent av utøverne i en undersøkelse har svart at de ønsket en omfordeling der flere løpere fikk sin del av premiepotten.

Men flere norske stjerner er sterkt imot.

– Enten går du verdenscup for å prøve å få verdenscuppoeng, det får du om du er topp 30. Ellers går du verdenscup for å kjempe om en topp 10-plassering, da får du bra med poeng og noen tusenlapper, vel fortjent.

– Ellers går du verdenscup for å kjempe om seieren, da er du best i verden og fortjener godt betalt for det. Da blir det latterlig å ta fra dem som presterer best for å gi til dem som presterer ok, sier Emil Iversen til NRK.

LAVERE VERDI: Denne seieren i Falun var verdt 121.000 kroner for Emil Iversen. Til vinteren vil en tilsvarende seier bare bli belønnet med 81.000 kroner. Foto: ULF PALM / AFP

– Skal bli belønnet

– Jeg stiller meg bak Iversen, sier Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg mener fordelingen vi har hatt har fungert bra, sier Didrik Tønseth.

Britiske Andrew Musgrave kommenterer endringen slik:

– Jeg synes man skal bli belønnet for å gå fort. Jeg mener det gamle systemet var bedre. Det blir uansett ikke så veldig mye til dem som blir nummer 10-20, mens de beste får store kutt.

SARKASTISK: Petter Northug foreslår å erstatte pengepremier med bøter for å gå sakte. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Northugs motforslag

Petter Northug responderer med et sarkastisk motforslag:

– Jeg foreslår et betalingssystem inn til FIS der førsteplass betaler minst og sisteplass betaler mest. Sånn sett blir man straffet for å gå sakte og må krige for å unngå for stor innbetaling til FIS, sier han.

Northug fortsetter i samme tone:

– De innlagte spurtene gjøres om, den som vinner får ta valgfri løper ut av løpet ...

Eirik Brandsdal velger å respektere flertallet som ønsket endringen.

– Dette har det vært avstemning om blant løperne. Jeg har ingen sterke meninger, men synes ikke det gjør noe at pengene deles blant flere, sier han til NRK.