Norske stjerner rystet etter NRK-avsløring: – Forferdelig

Flere toppspillere brøt i forrige uke tausheten og fortalte om rystende opplevelser, uakseptabel oppførsel og seksuelle slengbemerkninger fra ansatte i den franske toppklubben FC Fleury 91. Nå reagerer flere norske landslagsprofiler på det som kom frem.

– At en kollega har opplevd noe sånt på arbeidsplassen, er forferdelig.

Det sier Norges landslagskaptein Maren Mjelde, som akkurat fått med seg NRK-saken.

– Det har jo vært flere sånne saker i det siste – først fra blant annet USA, og nå denne. Jeg synes det er bra at jentene står opp for seg selv, og at det kommer ut. Det er ikke akseptabel oppførsel disse jentene beskriver. Jeg har all respekt for dem at de står frem, sier Mjelde.

Hun får støtte av landslagskollega Ingrid Syrstad Engen.

– Jeg tenker at det er sånn ting som ikke skal skje. Det er selvfølgelig trist, det hører ikke hjemme noe sted.

RYSTET: Maren Mjelde har fått med seg skandalesaken fra fransk fotball. Hun oppfordrer flere til å snakke ut om dårlige opplevelser. Foto: Berit Roald / NTB

– Bare å komme seg bort

Landslagsback Anja Sønstevold tilbrakte fjorårssesongen i den nevnte klubben og åpnet tidligere i høst opp om at proffeventyret ble et aldri så lite mareritt.

Forrige uke fulgte flere av hennes tidligere lagvenninner opp med å fortelle om en klubbhverdag bestående av blant annet slibrige kommentarer, uønsket kroppskontakt, samarbeids- og kommunikasjonsproblemer.

Ifølge flere spillere NRK har var i kontakt med, var det særlig én klubbansatt som gjorde oppholdet i den franske klubben vanskelig. Upassende kommentarer, private henvendelser og kroppskontakt i tide og utide ble nevnt av flere.

Klubbledelsens håndtering gjorde også vondt til verre, da spillergruppen etter hvert gikk sammen og varslet om forholdene, men uten at det førte til endringer.

TYDELIG: Karina Sævik. Foto: Ali Zare / NTB

– Når situasjonen er sånn, og de tør og ta det opp, og det er det svaret de får fra klubben, så hadde jeg tenkt det samme som Anja. At det egentlig bare er å komme seg bort, er Karina Sæviks klare melding.

– Alle reagerer likt

Også Engen og Mjelde gir de tidligere Fleury-spillerne helhjertet støtte, og påpeker viktighetene av at spillere som har opplevd slike ting, står fram.

– Jeg håper selvfølgelig at det ikke er for mange historier, jeg har ikke hørt så mange historier. Det er viktig at de står fram, for da kan også flere stå fram med sin historie, sier Mjelde.

PROFIL: Ingrid Syrstad Engen beskriver skandalesaken i fransk fotball som «trist». Foto: Annika Byrde/NTB / NTB

– Man håper jo at alle som opplever noe sånt, tør å stå fram, og at det blir tatt alvorlig av klubb. Alle reagerer likt når man leser dette. Det er ikke er greit, følger Engen opp med.

Hun håper denne saken kan hjelpe andre som står i en lignende situasjon, og det samme sier landslagssjef Martin Sjögren.

– Vi har jo flere spillere som jeg har hatt tidligere som har opplevd samme i ulike miljøer. Man får en følelse at man fortsatt har veldig mye å jobbe med, påpeker svensken, før han legger til:

– Det er bra at det kommer frem, det er den eneste måten for å få en forandring på det.