Norske stjerner om Ingebrigtsen-bråket: – Øydeleggjande for friidretten i Noreg

Medaljar, rekordar og jubel til trass: Norsk friidrett har vore prega av utanomsportsleg støy og kaos i kulissane i mange månader.

Denne veka toppa det seg med NRKs avsløringar om at friidrettsforbundet måtte gripe inn etter ein episode mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i januar, etterfølgt av Knut Jæger Hansens beskrivingar av mobbing og trakassering.

Omtrent samtidig vart det klart at Gjert Ingebrigtsen blir nekta trenartilgang på endå fleire meisterskapar, og at friidrettspresidenten endra forklaring om VM-nekten i sommar.

No meiner fleire norske friidrettsstjerner at nok er nok.

SLEGGEKASTAR: Eivind Henriksen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det må ordnast opp i det som no går føre seg, for det er jo øydeleggjande for friidretten i Noreg, seier Eivind Henriksen.

Den 33 år gamle sleggekastaren, med medaljar frå både OL, VM og EM, ønskjer ikkje å seie noko om sjølve handteringa av dei pågåande konfliktane.

– Eg ønskjer ikkje å kommentere korleis saka har vorte handtert. Det er eigentleg den einaste kommentaren eg har. Utover det har eg eigentleg ikkje noko meir å seie.

– Set norsk friidrett i eit dårleg lys

Stavhoppar Sondre Guttormsen er heller ikkje imponert over alt bråket som no pregar spaltene.

– Dette set norsk friidrett i eit dårleg lys, meiner han.

Guttormsen er oppgitt over at konfliktane ikkje vart løyste for lenge sidan.

– Eg meiner dette burde ha vore ordna opp i lenge før det hamna i media, og at slik støy i alle fall ikkje skal takast med inn i meisterskap.

STAVHOPPAR: Sondre Guttormsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

VM-et i sommar vart nemleg av det kaotiske slaget, der forbundet nekta Gjert Ingebrigtsen akkreditering, og isfronten mellom eleven hans Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen stal fleire overskrifter.

– Eg synest ikkje privatsaker skal påverke kven som skal vere med til meisterskap, seier Guttormsen, som likevel understrekar at han klarer å lukke det heile ute.

– Dette påverkar meg litt mindre enn ingenting. Konflikten mellom Israel og Palestina påverkar meg mykje meir, samanfattar stavhopparen.

– Veldig uheldig

– Eg er heilt samd. Dette er veldig uheldig, svarer Kjetil Hildeskor.

Han er generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, og han forstår godt at utøvarane har sett seg lei på alt det utanomsportslege styret.

– Slik støy skal vi ikkje ha med inn i meisterskap, og det er det vi jobbar for, forsikrar han.

Hildeskor påpeikar at situasjonen også har vore krevjande for Ingebrigtsen-brørne å stå i.

– Spesielt for Jakob, som har vore utsett for eit stort sportsleg press. Det er ein vanskeleg situasjon for familien, seier han, og legg til at forbundet også har vore oppteke av å optimalisere for Narve Gilje Nordås.

GENERALSEKRETÆR: Kjetil Hildeskor. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette er ei vanskeleg sak for oss. Vi har diskutert nøye, og vi står samla om konklusjonen. Vi har gjort så godt vi kunne, og det vart så bra som det kunne bli.

– Du synest det vart så bra som det kunne bli under VM i sommar?

– Det er klart at ein meisterskap med så mykje støy, det må vi unngå i framtida. Men sportsleg var det heilt strålande.

Også Vegard Dahl Hansen, sponsorsjefen til Coop, har lagt merke til at det har vore tett mellom dei negative sakene i det siste.

– For Coop og alle andre som er glade i norsk friidrett, er det viktigaste at prestasjonane og idrettsgleda får stå i sentrum. Slik har det ikkje vore i det siste, trass i fantastiske idrettsprestasjonar, erkjenner han.

Dahl Hansen er presiserer likevel at han har tillit til at friidrettsforbundet handterer situasjonen slik at det gir utøvarar og støtteapparatet føreseielegheit og ro fram mot neste års viktige meisterskap.