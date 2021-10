Ajer, Normann og Svensson ute

Kristoffer Ajer, Mathias Normann og Jonas Svensson, meldt forfall til Tyrkia-kampen. Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.



– Ajer og Svensson har tatt MR som viser at skadene er for langvarige i forhold til landslagssamlingen, sier landslagslege Ola Sand.



Ajer fikk en muskelskade i forrige Premier League og var ikke i Premier League-troppen til Brentford søndag. Normann har fått et tilbakefall med en tidligere skade, og det er visstnok for kort tid til landskampene til at han skal rekke det.



Norge har allerede store skadebekymringer før VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro. Fra før er Sander Berge, André Hansen og Alexander Sørloth ute med skader. Joshua King og Erling Braut Haaland er usikre. Førstnevnte skal til MR-undersøkelse mandag.



Landslagslegen venter fortsatt på svar angående King og Haaland:



– Vi avventer scanning av King og de siste tilbakemeldingene på Haaland. På begge disse to er vi forberedt på dårlige nyheter. Bråtveit skal også sjekkes hos oss, etter at han måtte ut i gårsdagens kamp.



– Jeg har ikke opplevd en lignende skadesituasjon før en samling noen gang, verken på håndball- eller fotballandslaget, sier landslagslege Sand til NTB.



Den lange skadelisten har gitt landslagssjef Ståle Solbakken mye å tenke på.



– Når det gjelder Kristoffer, så var vi klar over at dette kunne skje og tok høyde for det i uttaket med en ekstra midtstopper. Vi må vurdere totaliteten og den fullstendige situasjonen, og ikke minst se dagens kamper, før vi henter inn erstattere. Vi hadde selvfølgelig ønsket oss en annen inngang på samlingen, men nå skal vi sette sammen en slagferdig tropp og et konkurransedyktig lag, sier Solbakken i pressemeldingen.