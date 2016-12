Norske skicrosskjørere må kjøpe seg inn på Sveriges landslag

Se verdenscup i skicross fra klokken 13.15 her!

– De siste årene har laget blitt mindre og mindre. Det har blitt mindre penger og resultatene har blitt dårligere, sier Marius Heie Mæhle, som sammen med Marte Høie Gjefsen og Henrik Lunde (europacup) utgjør det vesle skicrosslandslaget i Norge.

Et landslag som de siste årene har slitt med stadig færre ressurser.

– I fjor måtte vi gjøre alt selv, forteller han.

– Har vært suverent

Etter at det norske skicrosslandslaget før denne sesongen slo seg sammen med svenskene, har imidlertid hverdagen blitt en helt annen for den norske trioen.

De norske utøverne får nå delta på svenskenes samlinger og deltar i det svenske landslagets forberedelser til 2016-17-sesongen sammen med 12 utøvere fra «söta bror».

– For meg har det vært veldig bra. Vi er et lite team med lite sponsorpenger, så det å slå oss sammen med et av verdens beste skicross-landslag har vært helt suverent. Vi får full støtte når det kommer til trenere, service, fysio og andre ting som svenskene eksperimenterer med, forteller Mæhle.

– Dermed kan vi fokusere på det som er viktig, og det er å forbedre skikjøringen.

Marte Høie Gjefsen endte på sjuendeplass i skicross i Val Thorens fredag. Foto: Norges Skiforbund

– Får ikke bygget kompetanse

Men situasjonen har vært vanskelig på skicrosslandslaget. I 2015 måtte en person være både trener, sportssjef og servicemann for å få hjula til å gå rundt.

– Det er vanskelig for en mann å gjøre flere jobber på en gang, sier landslagskjøreren.

– Men burde ikke Norge helle styrke satsingen på sitt eget landslag?

– Vi har ikke hatt resultater de siste tre-fire årene. Med de pengene vi har nå, er dette det beste vi kan få til. Jeg er fornøyd med det.

NRKs ekspertkommentator i skicross, Audun Grønvold, er likevel delt i synet på Norges Skiforbunds satsing på skicrosslandslaget.

– På kort sikt er det nok en god løsning, men på lang sikt er det ikke det, kommenterer han.

– På denne måten får man ikke bygget kompetanse og utviklet et miljø her hjemme. Det er ingen optimal løsning for fremtiden, men det er nok riktig akkurat nå for å ta vare på disse to, påpeker Grønvold.