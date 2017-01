Norske skatere håper på OL-medalje – står i fare for å ikke få delta

Samme dag som Olympiatoppen hadde sin interne evaluering etter OL i Rio, åpnet splitter nye Oslo Skatehall på Voldsløkka.

Skating er blant de fem nye grenene på OL-programmet i OL i 2020. Etter et skuffende sommer-OL i Brasil, lanseres norske skatere som potensielle medaljekandidater.

– Det er definitivt gode medaljesjanser, sier lederen i Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB), Per Olav Hetland, til NRK.

TALENT: Mats Hatlem kan være en fremtidig medaljevinner i OL. Foto: Elin Martinsen / NRK

Skatetalentet Mats Hatlem (16) er blant utøverne som ønsker å reise til Tokyo med den norske OL-troppen i 2020, og som kan sikre norsk medalje.

– OL er interessant. Personlig er dette noe jeg synes det hadde vært veldig gøy å delta i, sier 16-åringen.

Kan bli en del av skøyteforbundet

Det er bare ett problem: En særnorsk regel sier at norske utøvere ikke får delta i OL uten å være medlem i Norges Idrettsforbund. Det er ikke NORB for øyeblikket.

– Vi er den eneste organisasjonen i verden som har denne ordningen med Norges Olympiske Komité. Det er en organisasjonsform vi har valgt, sier idrettspresident Tom Tvedt til NRK.

Dermed kan NORB bli tvunget til å ty til pragmatiske løsninger for å få lov til å delta i OL i Tokyo i 2020.

Ettersom neste idrettsting ikke er før 2019, blir det for dårlig tid for Norsk Organisasjon for Rullebrett til å bli et eget særforbund i Norges Idrettsforbund.

– Det er enstemmig vedtatt at det er nødvendig å gå inn i NIF. Vi har ikke tid til å vente til 2019. Derfor er vi i dialog med både Skøyteforbundet og Snowboardforbundet, sier Hetland.

Ingen støtte for øyeblikket

Tvedt bekrefter at de har hatt flere møter med NORB, og at dialogen er god.

I DIALOG: Tom Tvedt sier at Norsk Organisasjon for Rullebrett er på god vei til å oppfylle idrettens krav. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– I øyeblikket er de ikke medlem i norsk idrett, men de er selvfølgelig hjertelig velkommen. Det ligger et lovverk med regler og bestemmelser som de må følge, sier Tvedt.

Så lenge NORB ikke er organisert under idretten får utøverne null kroner i støtte fra Olympiatoppen.

Utøvere over 16 år får imidlertid benytte seg av treningsfasilitetene på Olympiatoppen, og i tillegg kan de motta medisinsk støtte.

– Mitt mål er som det alltid har vært: Det er å ha det gøy, og forhåpentligvis kunne leve av det jeg elsker, for det er drømmen min, sier Mats Hatlem.

Idrettspresidenten tror at saken vil bli løst i god tid før OL.

– Jeg ser ingen grunn til norske utøvere ikke skal ta medalje i 2020, sier Tvedt.