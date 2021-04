Norske OL-utøvere presser på for å komme fram i vaksinekøen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med sommer-OL i Tokyo under tre måneder unna er det åpenbart at flere aktuelle norske utøvere begynner å kjenne koronavaksinepresset på kroppen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har varslet om at det er mulig å delta i OL uvaksinert, men at utøverne som gjør det må inn i et svært strengt smittevernregime, som blant annet innebærer hyppig testing.

IOC tilbød allerede i vinter alle OL-deltakerne den kinesiske koronavaksinen gratis, men dette er ikke aktuelt for de norske utøverne ettersom vaksinen ikke er godkjent for bruk i Europa.

TOKYO: OL skal etter planen starte, et år på overtid, i Japan 23. juli. Foto: Hiro Komae / AP

Både Olympiatoppen og Norges idrettsforbund har vært tydelige på at det er uaktuelt å be om at friske og sunne norske utøvere skal prioriteres i vaksinekøen på bekostning av eldre og mennesker med underliggende sykdommer.

Flere norske utøvere har utad støttet dette, men NRK vet at flere OL-aktuelle utøvere og deres trenere er misfornøyde med linjen som er lagt.

Har fått tilbakemeldinger

Grunnen er åpenbar: Utøverne har notert seg at konkurrenter fra land som Tyskland, Belgia, Australia, Ukraina, Polen, Litauen, Ungarn, Serbia, Israel og Mexico tilbys vaksiner i god tid før moroa starter i den japanske hovedstaden 23. juli.

I tillegg kommer risikoen ved å reise rundt halve jorda uvaksinert og ikke minst oppholde seg i en av verdens største byer.

FÅR TILBAKEMELDINGER: Flere utøvere har tatt kontakt med toppidrettssjef Tore Øvrebø og bedt om å prioriteres. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Olympiatoppen tegner det samme bildet da vi spør hva slags tilbakemeldinger de har fått på linjen om at utøverne vente i vaksinekøen som alle andre:

– Vi har ikke kjørt noen spørreundersøkelse på dette, men vi har fått flere tydelige tilbakemeldinger fra utøvere som ønsker å bli vaksinert i god tid før OL, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK.

– Hvor mange er det snakk om?

– Vi har ikke fått så mange henvendelser direkte, men noen er det, og de har vi registrert. Vi lytter til utøverne og har stor respekt for at de kjenner på dette, men dette må veies opp mot at vi er en del av en nasjon som skal finne ut av dette på en best mulig måte. Norge har et godt etablert vaksinasjonsprogram og vi er en del av det norske samfunnet.

Ingen deadline

Slik fremdriften i vaksinasjonsprogrammet er akkurat nå, ligger det an til at mange av de OL-aktuelle utøverne vil kunne bli vaksinert i juni eller juli.

LØSNINGEN: Det er vaksinene som skal få verden ut av koronapandemien. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Tore Øvrebø har ingen planer om å sette en konkret deadline for når den norske troppen bør være vaksinert, selv om juni eller juli kan være for sent for mange av utøverne. En del av dem vil sannsynligvis vente med å vaksinere seg hvis muligheten kommer så sent at de føler det vil oppstå en risiko for å ødelegge oppkjøringen.

– Det blir feil å sette en deadline når det er så mange faktorer som er variable. Det ville være dumt av oss å bli firkanta når vi søker løsninger på noe som er så komplekst, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen forteller at det er en «viss dialog» mellom han og myndighetene om vaksiner, men understreker at myndighetene må få lov til å jobbe i fred.

– Vi har ikke kontakt på den måten at vi har flagget noen krav, men det går an å være aktiv uten å rugge båten for mye, sier han.

Triatlonpresidenten er for

Det har vært nesten helt stille fra norske utøvere om vaksineprioriteringene i offentligheten. Noe av grunnen kan være reaksjonene brytelandslagstrener Fritz Aanes fikk da han sa rett ut i VG at idrettsutøverne burde få komme lenger fram i køen. Aanes ble tungt kritisert i etterkant.

ØNSKER PRIORITERING: Triatlonpresident Arild Mjøs Andersen mener OL-troppen bør frem i vaksinekøen, men med forbehold. Foto: Norges Triatlonforbund

En som nå tar bladet fra munnen er president i Norges Triatlonforbund, Arild Mjøs Andersen. Han mener norske OL-utøvere bør prioriteres foran andre i vaksinekøen, men med klare forbehold.

– Jeg må understreke at dette ikke er forbundets offisielle holdning, men min personlig mening. Hovedpunktet mitt er at hvis vi som nasjon skal sende våre beste utøvere til den andre siden av jordkloden for å representere Norge, så bør vi kunne spandere på dem en vaksine før de drar. Vi bør sette såpass pris på innsatsen de legger ned. Da kan de også konsentrere seg bedre om konkurransene, sier han til NRK.

– Når i køen tenker du OL-utøverne skal inn?

– Helsemyndighetene må få bestemme og dette må skje når alle risikogrupper og alle over en viss alder er ferdigvaksinerte. Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg er en frisk mann i slutten av 40-årene, som sannsynligvis blir vaksinert i juni eller juli. Det står ikke om liv eller helse for meg, og jeg kan gjerne vente et par dager hvis OL-troppen får vaksine før meg. Jeg tror mange vil tenke at det er legitimt.

– Har du vært i kontakt med Olympiatoppen eller Norges idrettsforbund om dette?

– Nei. Jeg er ikke engang sikker på om dette er noe våre utøvere vil benytte seg av. De er i Spania nå, kommer til å være lenge i utlandet framover og vil ikke gjøre noe som kan ødelegge OL-prestasjonen.

Tuftes antydning

Bortsett fra nevnte Aanes – og nå Mjøs Andersen – er det veldig få som har gått ut i media og bedt om at utøvere prioriteres i vaksinekøen.

STERK ANTYDNING: Olaf Tufte antydet i et intervju at utøvere bør fram i køen. Foto: Vidar Ruud

Olaf Tufte og Sander Sagosen har begge fått spørsmål om dette. Sagosen unngikk å svare direkte, mens Tufte mer enn antydet i et intervju med TV 2 at han er for prioritering:

– Dette er vepsebolet, og det er veldig mange meninger om det. Jeg kan jo referere til alle de dosene som ble somlet bort eller ikke brukt. Det var flere enn de 200 som kreves for å få vaksinert OL-landslaget. Så kan folk trekke en slutning ut av det selv, sa roveteranen.