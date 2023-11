Norske OL-håp møtt med bikini-krav av arrangør – forbundet krever forklaring

Episoden skjedde under verdenstour-turneringen i Kina. Olimstad og Helland-Hansen skulle møte et tysk par, men fikk oppvarmingen avbrutt av dommer som ba dem bytte bekledning til bikini.

De norske jentene har tatt et tydelig og prinsipielt valg om å spille sine kamper i shorts framfor bikini, og har gjort dette i flere år. Reglementet åpner også for at kortbukser eller tights kan benyttes.

– Først ler vi nesten litt av det, for vi er veldig klar over reglementet og har tatt et klart standpunkt i dette. Det ble nesten komisk. Vi vet jo så godt at vi kan spille i shorts, sier Helland-Hansen til NTB.

– Det ble en opphetet diskusjon, og jentene mente at dommerne måtte lære seg reglene. Til slutt ble det en videre diskusjon. De nektet å ta av seg shortsen, kampen ble utsatt. Til slutt ga dommeren opp, sier sportssjef Iver Horrem til NRK.

– De blir så klart provosert, opprørt og sinte. Det er tilbake til steinalderen, sier Horrem.

I 2021 måtte det norske strandhåndball-laget gjennom en voldsom kamp for å få lov til å spille i kortbukser.

Spiller om OL-plass

Turneringen i Kina er en del av OL-kvalifiseringen. Like før kamp ble de norske spillerne satt ut av beskjeden.

– Det er en dårlig inngang til kampen å ha det fokuset. Det betyr mye for dem å gjøre det bra her, og dette tok fokuset vekk, sier Horrem.

Likevel vant Norge kampen 2–1.

Horrem varsler at saken nå følges opp; dette vinner de seg ikke i.

– Vi lurer på hvorfor det har skjedd. Om det er arrangøren selv eller volleyballforbundet som ikke har informert om reglene, sier Horrem.

SPORTSSJEF: Iver Horrem er sportssjef i volleyballforbundet. Her fra hans karriere som spiller. Foto: Mike Carlson / Afp

– Det er sikkert 15 år siden reglene ble endret. Vi tok kampen for sikkert 15 år siden om at kvinner også skulle få lov til å spille i shorts. Det henger igjen en del fordommer blant enkelte dommere, sier Horrem

Hovedpersonene Olimstad og Helland-Hansen er mildest talt oppgitt over situasjonen de havnet i.

– Det er ganske provoserende å måtte stå og forsvare disse tingene fortsatt. At dommerne ikke selv har kontroll på reglene i idretten de selv dømmer, sier Helland-Hansen til NTB.

– Ville vært uprofesjonelt

Den norske duoen begynte allerede i 2021 å spille i shorts framfor bikini. De kjenner egne rettigheter i saken godt.

– Det var bra det ikke skjedde med et av de yngre lagene som ikke er så rutinerte og står like støtt i denne saken. Kanskje hadde de måttet bytte til bikini. Det ville vært veldig uprofesjonelt av arrangøren, sier Helland-Hansen.

I turneringer som ikke inngår på verdenstouren er ikke reglene nødvendigvis de samme. Der kan det i teorien håndheves et bikini-påbud. Olimstad og Helland-Hansen har i slike tilfeller en sponsor i ryggen som dekker en eventuell bot som kommer som en følge av at de velger å spille i shorts mot arrangørens vilje.

– Det er synd at man skal måtte ha en sånn backing for å kunne spille i det man er komfortabel i. Jeg håper de andre lagene er klar over sine rettigheter til å velge hva man vil spille i, sier Helland-Hansen.

På spørsmål om hvor mange lag på verdenstouren som nå benytter seg av muligheten til å spille i shorts, svarer det norske OL-håpet:

– Det er kanskje 10 prosent som spiller i shorts fra tid til annen, men alle lagene som av og til spiller i shorts, spiller som oftest i bikini.

Vil dempe kroppspress

Den norske duoen er på sin side brennende opptatt av problemstillingen rundt bekledning.

– Vi har faktisk et prosjekt der vi intervjuer de andre lagene på touren om dette, fordi dette er et sensitivt tema. Det er interessant å høre hva de andre utøverne føler. Noen sier at de helst vil spille i bikini, og da er det et fair valg, sier Helland-Hansen.

Selv får den norske duoen klapp på skuldra for sin egen klare og prinsipielle linje.

– Alle er veldig positive til at vi spiller i shorts. Vi ønsker at flere skal følge etter for å dempe kroppspresset på de yngre spillerne. Det er det som er hovedmotivasjonen vår, sier Helland-Hansen.

(NTB/NRK)