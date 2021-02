Norske Marte bestemmer om noen skal diskes hvis det blir dramatisk på VM-sprinten

Trondsen er kanskje ikke den mest kjente norske aktøren under ski-VM, men hun har definitivt en av de viktigste – og vanskeligste – jobbene.

43-åringen er teknisk delegert (TD), for langrennskonkurransene. Det betyr at hun er leder av juryen.

I praksis betyr det at hun har ansvaret for at løypene sportslig sett holder VM-standard. Det er mildt sagt en utfordring under de rådende værforhold i Bayern.

Det er meldt 17 grader i skyggen under utslagsrundene i sprinten i ettermiddag, til tross for at konkurransen er fremskyndet for å unngå den verste sommervarmen.

En såpass høy temperatur vil tære på snøen, og gjøre det vanskelig tekniske sett for utøverne.

Blir ofte dramatisk

Og det er sannsynlig at det blir høy temperatur i dobbelt forstand på utslagsrundene i sprinten. Den sterke sola er én ting. En annen er sprintøvelsens natur.

Det oppstår svært ofte dramatiske situasjoner når verdens raskest skiløpere kniver om å ta seg videre fra kvartfinale til semifinale og videre til en finale hvor det er bare én ting som teller: Medaljer.

Det kan bli fall, stavbrekk og det vil garantert oppstå situasjoner der Marte Aagesen Trondsen og renndirektøren i FIS, Pierre Mignerey må ta tøffe beslutninger.

Sammen vurderer de fortløpende alle situasjoner. Er de uenige, hentes ytterligere et jurymedlem inn for å si sin mening.

Skal gullkandidaten plasseres sist i sitt heat på grunn av et ulovlig sporbytte? Bidro en løper til å felle en annen?

Omdiskutert avgjørelse

Det å være forutsigbar, konsekvent og rettferdig er den norske TD-ens mål. Verdenscuphelgen i Falun nylig vitnet om hvor vanskelig det er for juryen å dømme selve rennene.

I sprinten haglet det med gule kort, løpere som ble plassert sist i heat (Ranked As Last, RAL), avgjørelser som ble omgjort – og situasjoner som ikke ble sanksjonert, men som muligens burde ha blitt det.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn, og mange med ham, var i harnisk over at den svenske favoritten Linn Svahn slapp unna straff da hun kastet seg inn foran Lotta Udnes Weng i kvartfinalen.

Konfrontert med hva hun synes om den konkrete hendelsen, svarer Trondsen:

– Jeg vet ikke om jeg skal kommentere akkurat det, faktisk. Men det har vært mange diskusjoner og det er ulike meninger om avgjørelser.

– Ingen kommentar

– Jeg spør igjen, jeg, var det riktig at Linn Svahn ikke fikk en sanksjon på den manøveren?

– Ingen kommentar, sier hun, fortsatt med et smil.

– Men så tenker jeg også det er viktig som TD at man ikke nødvendigvis diskuterer avgjørelser som andre har tatt foran kamera, at man heller diskuterer i lukkede fora og finner ut hvilken linje man skal legge seg på, utdyper hun.

På tirsdagens uttakspressekonferanse i VM var Lotta Udnes Weng fortsatt oppgitt over hendelsen.

– For min del så er jo reglene ganske klare, egentlig. Men de har vært uklare med hva de har slått ned på i Falun, sa hun, og la til at hun håper det blir rettferdig dømming i VM.

Det samme håper Linn Svahn.

– Det skal være like spilleregler for alle, det er det viktigste, synes jeg. Og så er det juryen som dømmer, ikke vi løpere eller eksperter eller kommentatorer eller trenere, det er juryen. Og det får man avfinne seg med, sa hun til NRK i et intervju i forrige uke.

VM lettere enn lokalrenn

Trondsen sier til NRK at noe av den største utfordringen med sprint er at alt går så fort.

GOD PÅ SKI: Marte Agesen Trondsen var selv en lovende skiløper, og mener det gir henne fordeler som TD. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

– Vi rekker å se det på nytt, men det er jo veldig kjapt til neste heat og man må ta avgjørelsen med en gang, så sprint er det vanskeligste, erkjenner Marte Aagnes Trondsen.

43-åringen ser på det som en klar fordel at hun selv har konkurrert som skiløper.

– Jeg har konkurrert på juniornivå i Norge, med helt ok resultater. Og så prøvde jeg å konkurrere som senior og gikk i den samme overtenningsfella som mange andre, og fant ut at det kanskje ikke var så stor sannsynlighet for at jeg ble verdensmester, så da begynte jeg å studere isteden. Så nå har jeg vanlig jobb og tre barn og mann og hund, og er her på husmorferie, sier hun og ler.

Av og til blir det kjeft å få, også for langrennsdommere.

– Ja, til tider. Men jeg føler jeg har klart meg ganske bra til nå, så får vi se, da, etter VM, hvordan det går.