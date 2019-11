Norske Katharina kan følge i Brækhus' fotspor

Det smeller i ringen på Oslo Bokseklubb. Knallrøde hansker mot trenerens slagputer lager små ekko i en ellers nesten tom hall. Katharina Thanderz gjør sine siste forberedelser før hun lørdag kveld skal opp i sin hittil viktigste kamp.

LETTERE I NORGE: Bosatt i Spania, men Oslo er hjemmebane for Katharina Thanderz. Foto: Willy Hage / NRK

– Det har vært ni beintøffe uker i oppkjøringa mot kampen. Nå er jeg veldig glad for at datoen er her, sier 31-åringen, som bor og trener i Spania, til NRK.

En slags VM-tittel

Kampen er et oppgjør om det som kalles en «interim VM-tittel» i forbundet WBC (World Boxing Council). Det er ikke den ekte VM-tittelen, men en tittel som kan ta vinneren et viktig steg i retning et ekte VM-belte.

– Det er på en måte en kvalifiseringskamp, man blir automatisk offisiell utfordrer til verdensmesteren, sier Thanderz.

Verdensmesteren i super fjærvekt i WBC er finske Eva Wahlstrøm.

Inspirert av Cecilia Brækhus

Det kryr av tittelbelter i profesjonell boksing. Bare en eneste utøver er såkalt «undisputed», og det er Cecilia Brækhus. Hun har alle beltene som er verdt noe i sin vektklasse. Og hun er inspirasjon for Thanderz.

BRÆKHUS PÅ VEGGEN: Cecilia Brækhus er et forbilde og har plass på veggen i bokselokalet. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

– Cecilia Brækhus har åpnet mange dører. Det er jo takket være henne vi kan bokse her i Oslo.

Ikke bare var det Cecilia Brækhus som fikk gjennom at profesjonell boksing igjen ble tillatt i Norge i 2016. Brækhus betyr noe også på det personlige planet for Thanderz.

FORBILDE: Cecilia Brækhus er den eneste kvinnelige bokseren som er «undisputed», noe som betyr at hun har alle beltene som er verdt noe i sin vektklasse. Foto: Danny Moloshok / NTB scanpix

– Det å ha sånne forbilder er utrolig viktig. Den personen hun er, som smiler og snakker med media og som folk liker, det gir kanskje folk et bedre inntrykk av oss boksere.

Lettere i Norge enn i Spania

Som kvinnelig profesjonell bokser er det lettere å lykkes i Norge enn i Spania. Likestillingen har kommet mye lengre. Det merkes i et miljø som tradisjonelt er mannsdominert.

– Jeg merker det når det kommer til det å få kamper, hva du får betalt for kampene og hvordan visse promotører satser på deg. Heldigvis tror jeg kvinneboksing er på vei opp. Vi ser at flere og flere viktige stevner har kvinneboksing.

TITTELKAMP: Katharina Thanderz og Danila Ramos er klar for kamp i Ekeberghallen lørdag. Foto: KGZ Fougstedt

Vil møte de beste

Thanderz er ferdig med sin siste trening. Inn i ringen klatrer Danila Ramos. Det er motstanderen hun skal møte i ringen lørdag. Brasilianeren er rangert som nummer 15 i verden på den poengbaserte rankingen Boxrec. Thanderz er nummer 12 på den samme lista.

T-skjorta til Ramos gir kanskje en indikasjon på hva som venter. Der står det Team Guerrereira, som betyr kriger. Thanderz er klar for det meste.

KLAR: Lørdag smeller det i hanskene i Ekeberghallen. Foto: Willy Hage / NRK

– Jeg er ikke så opptatt av VM-titler. Jeg vil bli verdensmester, men det viktigste av alt er å få muligheten til å møte de beste bokserne i verden. Det er et av de største målene mine.